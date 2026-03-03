Arbete inom profilproduktion och design i Trosa
Logofactory Sverige AB / Kulturjobb / Trosa Visa alla kulturjobb i Trosa
2026-03-03
Hos oss är arbetsdagarna varierande och vi söker dig som vill vara med och bidra i hela verksamheten. Rollen kombinerar kreativt arbete vid datorn med praktiska moment i produktionen samt kontakt med kunder via telefon och mail.
En del av arbetet sker vid datorn där man bland annat kommer att skissa på produkter, arbeta med orderhantering och beställningar, uppdatera våra hemsidor med produkter, samt ha löpande kontakt med kunder och leverantörer via mejl och telefon. Du kommer också att vara delaktig i produktionen, vilket exempelvis innebär tryck och brodyr på kläder/kepsar samt packning.
Vi söker dig som har intresse för digitalt skapande och har god vana av Adobe Illustrator samt arbete med vektorfiler, då skissande är en del av rollen. Samtidigt är det viktigt att du trivs med praktiska uppgifter och hjälper till i produktionen - moment som brodyr och tryck lär vi dig på plats.
Vi tror att du som söker uppskattar ett mångsidigt arbete, är nyfiken på att lära dig nya saker och tycker om att ha daglig kontakt med människor både via telefon och mejl. Eftersom vi är ett mindre företag lägger vi stor vikt på att du är trevlig, serviceinriktad och bidrar till en positiv stämning både gentemot kunder och medarbetare.
Våra krav:
• Kunskaper att arbeta i Adobe Illustrator och med vektorfiler
• Gymnasieutbildning
• Flytande svenska i tal och skrift. Grundläggande engelska i tal och skrift
• Har B-körkort eller AM-körkort
• Kan arbeta självständigt och ensam
• Att du skriver "KEPS" någonstans i mailrubriken när du söker tjänsten
• Vara bekväm med att prata med kunder, i både telefon och mail
• Kan hantera tidspress
• Är noggrann och ordningsam
• Följa instruktioner och vill lära sig nya saker
• God fysik/tunga lyft kan förekomma
Meriterande:
• Om du har intresse av motor/bygg
• Foto/Film-kunskaper
• Kunskaper inom Sociala medier
• Vara keps-entusiast
• Gillar att sälja (eller nyfiken på att lära sig)
• Grafisk formgivning
• Kunskaper om Facebook/Google-Ads
• Kunskaper om WordPress/Woo-Commerce
• Tryck och storformatsprint
• Montering av bildekor/väggdekor mm
Vi kommer inte ha möjlighet att återkoppla på varje ansökan utan vi återkopplar till er som vi vill veta mer om via mail.
Arbetstid: Arbete sker vid behov till en början. För rätt person kan omfattningen komma att utvecklas över tid.
Arbetsplats: På plats hos oss i Trosa
Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Vi undanber oss kontakt från säljare och rekryterings/bemanningsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Skicka CV och ett personligt brev till jobb@logofactory.se
E-post: jobb@logofactory.se Arbetsgivare Logofactory Sverige AB
(org.nr 559245-5066), https://logofactory.se
Industrigatan 5 (visa karta
)
619 33 TROSA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
