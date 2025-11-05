Arbete inom bygg, rivning, håltagning, murning & snickeri

Scania Rex Fasadservice AB / Murarjobb / Lund
2025-11-05


Vi söker dig som inte är rädd för att ta i. En allt i allo tjänst med lite mer inriktning på murning.
Scania Rex Fasadservice, är som namnet säger inriktade på renovering av fasader. Och då främst tegel & puts fasader.
Men vi utför det mesta som byggbranschen kräver. Rivning, kärnborrning & snickeriarbeten. Vi började som en rivningsentrepenad men har valt att fokusera mer på mur arbeten. Dock väldigt meriterande om du har riv, såg & håltagningserfarenhet.
Så vi söker dig, som kan lite av allt, och inte är rädd för att göra av allt.
Arbetet utgår från Lund, men sker spritt över Skåne

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-05
E-post: personal@scaniarexfasad.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Scania Rex Fasadservice AB (org.nr 559333-2827)
Maskinvägen 5 (visa karta)
227 30  LUND

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9589183

