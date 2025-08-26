Arbetare till produktion av betongväggar till hus - Landvetter
2025-08-26
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
***Ange referens "Lfab" i din ansökan***
Är du praktiskt lagd och vill arbeta med att bygga betongväggar och tak i en fabrik? Då ska du söka till oss!
Om dig: Du har hög arbetsmoral, är noggrann och klarar av ett fysiskt arbete. Du gillar att arbeta praktiskt och har gärna erfarenhet av att läsa ritningar eller byggjobb.
Om jobbet: Du kommer bygga betongväggar och tak i en fabrik - från formbygge och armering till gjutning och isolering. Arbetet utgår från ritningar, så det är viktigt att du kan läsa och förstå ritningar.
Arbetstider: Vi jobbar måndag till fredag, kl. 07.00-16.00.
Omfattning: Tjänsten är på heltid, 100%.
• **Ange referens "Lfab" i din ansökan***
