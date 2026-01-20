Arbetare sökes till fysiskt arbete - Göteborg med omnejd
2026-01-20
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
Eyes4work söker för kunds räkning personer som vill arbeta i praktiska och fysiskt krävande roller. Tjänsterna passar dig som trivs med ett aktivt arbete där kroppen används dagligen och där arbetsuppgifterna ofta utförs utomhus.
Kunden är särskilt intresserad av kandidater som har erfarenhet av tunga fysiska arbeten. Det kan till exempel handla om arbete som däckskiftare, montör i utomhusmiljö, flyttarbetare, arbete inom grönyteskötsel, rivning eller liknande yrken där tempo, uthållighet och arbetsvilja är avgörande.
Arbetet kräver att du är pålitlig, har god fysik och kan samarbeta med andra. Tidigare erfarenhet från liknande arbete är meriterande, men rätt inställning och vilja att arbeta väger tungt. Arbetet kan förekomma utomhus i varierande väderförhållanden.
Om anställningen Omfattning: Heltid eller deltid beroende på uppdrag Arbetstider: Dagtid, kväll eller skift kan förekomma Placering: Göteborg med omnejd Anställningsform: Konsultuppdrag via bemanningsföretag
Urval sker löpande och tjänsterna kan tillsättas omgående. Kandidater som går vidare i rekryteringen kommer bli kallade till en informationsträff där arbetsgivaren presenterar tjänsterna.
Ansökan Ansök via Platsbanken eller skicka in din intresseanmälan. Vid frågor är du välkommen att kontakta Eyes4work.
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eyes4work AB
(org.nr 559164-0734), https://jobb.eyes4work.se
Herkulesgatan 1 (visa karta
)
417 01 GÖTEBORG Arbetsplats
