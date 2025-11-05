Arbetar du med lön, vill vidga dina kunskaper hjälpa kunder med löneprogram
2025-11-05
Upptäck en stimulerande roll där du inte bara blir en uppskattad lönespecialist, utan också en teknisk expert med en stark serviceinriktning.
Hos oss på Crona Softwares supportteam kommer du inte bara att hantera lönefrågor, utan även att guida och stödja våra kunder genom användningen av vår mångsidiga personaladministrativa programsvit.
Vår arbetsmiljö är inte bara varierad och ger dig också chansen att bygga både interna och externa kontakter.
Med hjälp av stöttande kollegor och en positiv arbetsatmosfär kommer du snabbt att känna dig hemma och vara redo att dyka in i ditt arbete med lätthet.
Som supportmedarbetare blir du den viktiga länken för våra kunder när de behöver hjälp. Ingen dag är den andra lik i denna dynamiska roll där vi sätter stor vikt vid kontinuerlig utbildning och kompetensutveckling.
Vi uppmuntrar samarbete och värdesätter den breda kompetens som finns inom Crona-gruppen. Din service spelar en central roll i kundernas upplevelse av oss som systemleverantör, vilket gör detta till ett givande och roligt arbete.
För att trivas i denna roll ser vi att du har kunskap inom löneområdet och en förmåga att lösa problem, samt utmärkt serviceförmåga och förmåga att kommunicera på ett enkelt sätt.
Att vara organiserad och strukturerad för att hantera flera supportärenden samtidigt är en viktig förmåga, liksom att kunna anpassa dig till en snabbt föränderlig miljö.
Som en del av vårt expanderande team har du möjlighet att påverka och forma vår tillväxt och de tjänster vi erbjuder.
Publiceringsdatum2025-11-05Kvalifikationer
För att trivas i denna roll bör du ha följande kvalifikationer:
Kunskap kring lön och förmåga att lösa problem.
Utomordentlig kundservice-förmåga och förmåga att kommunicera information på ett enkelt sätt.
Organiserad och strukturerad för att hantera flera supportärenden samtidigt.
Tycka det är kul att lära andra.
Förmåga att arbeta i en snabbt föränderlig miljö och vara flexibel i ditt arbete.
Grundläggande kunskap om löneadministration och HR-processer är en fördel.
Svenska i tal och skrift
Karriärmöjligheter:
Som en del av en expanderande avdelning har du möjlighet att forma och påverka hur vi växer och vilka tjänster vi erbjuder. Ditt engagemang och initiativ kommer att vara avgörande för vår framgång.
Anställningsvillkor:
Sysselsättningsgrad: Heltid
Löneform: Fast månadslön
Provanställning tillämpas
Vi erbjuder bland annat nya fräscha lokaler, friskvårdsersättning, företagshälsovård, pensionsavsättning, utbildningar m.m.
Placeringsort:
Lönesupportarbetet är idag placerat på vårt kontor i Alingsås men även kontoren i Stockholm eller Göteborg kan vara tänkbara.
Vi arbetar 3 dagar på kontoret/vecka för att få glädjen av att träffa varandra.
Crona Software i Solna kommer under december månad flytta till nya lokaler.
Ny adress blir:
Solnavägen 4
113 65 Stockholm
Så ansöker du
Om du känner att du är en go och glad person med glimten i ögat, med servicekänsla för att få rätt inställningar, rätt lön och förmedla din kunskap. Skicka in din ansökan, personliga brev och ditt CV idag!
Kontaktperson vid frågor:
Kontaktperson vid frågor:
Linn Jonssonlinn.jonsson@crona.se
Sista dag att ansöka är 2025-12-05
