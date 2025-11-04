Arbetande förman till Rengörare Näslund AB
Rengörare Näslund AB är ett städföretag i Stockholm med verksamhet inriktad på entreprenadstädning av kommersiella och offentliga lokaler samt privata företag framför allt i Stockholmsområdet med omnejd.
Vi söker nu en Arbetande förman till vår driftsorganisation i ÖREBRO.
Arbetsuppgifter utöver lokalvård
Du ansvarar bland annat för:
• att leda och kontrollera daglig städning, på vissa objekt deltar du i lokalvården
• att instruera nyanställda och vikarier och att utbilda personalen i kvalitet och miljö
• att utföra kvalitetskontroller och avvikelserapportering
• att genomföra och kontrollera extraarbeten
• att assistera vid uppstarter
• nyckelhantering
• att beställa, ta emot och distribuera städmaterial
• ordningen i städförråd, skötsel av tvättstuga och kontroll av städutrustning

Publicineringsdatum
2025-11-04

Bakgrund
• Du ska ha dokumenterad branschvana
• Du ska ha B-körkort
• Du har mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i såväl tal som skrift
• Ledarerfarenhet från servicebranschen
• Du ska ha gymnasiekompetens eller motsvarande
• Vana av att arbeta med administration

Dina egenskaper
Vi söker dig som har:
• Viljan att utveckla både dig själv, dina medarbetare och kunder
• Förmågan att planera, prioritera och delegera
Vi vill att du:
• Ser problem som en möjlighet och har ett lösningsorienterat förhållningssätt i din vardag
• Är trygg och stabil i dig själv på det professionella och personliga planet

Utbildningsbakgrund
• Gymnasieutbildning eller motsvarande
• Utbildad inom SRY och/eller Pryl

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-04
E-post: javier.sepulveda@rengorarenaslund.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Arbetande förman Örebro".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
(org.nr 556169-6872)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Örebro

Jobbnummer
9588960