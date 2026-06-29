Arbetande förman till DSV Haulage AB, Visby
DSV Road AB / Lagerjobb / Gotland Visa alla lagerjobb i Gotland
2026-06-29
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DSV är en dynamisk arbetsplats som främjar samhörighet och mångfald. Vi bedriver vår verksamhet med integritet samt med respekt för olika kulturer och individers värdighet och rättigheter. När du kommer till DSV arbetar du för ett av de allra bäst presterande företagen inom transport- och logistikbranschen.
Du kommer att ingå i ett kunnigt bolag med närmare 160 000 anställda i över 90 länder, som arbetar passionerat för att leverera fantastiska kundupplevelser och tjänster av hög kvalitet. Vi strävar efter att ligga i framkant i arbetet mot en mer hållbar framtid för vår bransch och att göra affärer på naturens villkor.
DSV Haulage AB (DSV Åkeri) är ett helägt dotterbolag till DSV Road. Vi finns på 21 orter i landet och transporterar årligen 8 miljoner paket och godssändningar. Vår verksamhet består av hämtnings-, distributions- och fjärrtrafik inom DSVs inrikes nätverk för gods och paket samt temperaturkontrollerade varor.
DSV Haulage har ca 1100 fordonsenheter och 1100 anställda över hela landet.
Ta möjligheten hos DSV att göra något som är viktigt på riktigt! Vi måste röra oss framåt för att vardagens självklarheter kan förbli just självklara. Du kan röra dig med oss mot något ännu mer effektivt, grönare och bättre. Välkommen att skicka in din ansökan. Publiceringsdatum2026-06-29Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu en arbetande förman till vår hämtning och distributionsverksamhet i Visby.
Din primära uppgift är att arbetsleda chaufförer i tätt samarbete med vår transportledare. Vid behov kommer du även hoppa in som chaufför.Dina arbetsuppgifter
Planera, optimera och fördela det dagliga arbetet för chaufförerna
Lastning, lossning & truckkörning
Distributionskörning – Lastbil
Ge god service till våra kunder
Hantering av handdator Kvalifikationer
I din roll kommer du att ansvara för DSV Åkeris fordon och gods vilket kräver ett stort ansvarstagande, noggrannhet och ett respektfullt sätt.
Du har:
Intresse för och/eller erfarenhet inom ledarskap och administrativt arbete
C-behörighet, Yrkeskompetensbevis (YKB), ADR-intyg samt Digitalt förarkort
Behärskar svenska i tal och skrift
Har du även Ee-kort ser vi det som meriterande.
Som person ser vi gärna att du är driven och självgående. Du har en förmåga att motivera dina medarbetare, du är samarbetsvillig, strukturerad och trivs med att arbeta i ett högt tempo. Vi ser även att du är serviceinriktad och värderar goda kundrelationer högt.
Information och ansökan
Rollen är en heltidsanställning med tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort är Visby på Gotland.
Vid frågor är du välkommen att kontakta Mattias Viklund, Platschef via mattias.viklund@dsv.com
.
Ansökningar hanteras löpande, och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag (31/07 – 2026), så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt. Rekryteringsprocessen består bland annat av urval, intervju och referenstagning. Som en del av rekryteringsprocessen genomförs en bakgrundskontroll på aktuella slutkandidater.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare DSV Road AB
(org.nr 556250-3630)
621 41 VISBY Arbetsplats
DSV AB Jobbnummer
9983069