Arbetande Förman till bygglogistik företag
Good Folks Sweden AB / Byggjobb / Göteborg Visa alla byggjobb i Göteborg
2025-09-16
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Good Folks Sweden AB i Göteborg
, Järfälla
, Sundbyberg
, Solna
, Stockholm
eller i hela Sverige
Good Folks är ett företag med ambitioner, högt driv och lång erfarenhet av att utveckla byggbranschen. Vi erbjuder våra kunder strategier och lösningar för byggprojektens logistik - och nu expanderar vi till Västra Götaland.
Vi söker nu en Arbetande Förman till ett av våra projekt i Göteborgsområdet. Rollen är central i byggservicen och försörjningskedjan på byggarbetsplatsen. Här får du en varierad vardag med både praktiskt arbete och ansvar för att leda kollegor inom material- och avfallshantering.Publiceringsdatum2025-09-16Dina arbetsuppgifter
Inbärning av byggmaterial
Transport och hantering av avfall
Trafikvakt vid behov
Sortering av avfall och rensning av ytor
Hjälp vid montage
Mottagning och lossning av transporter
Arbetsledning av logistik- och avfallspersonal
Rapportering och uppföljning mot kund
Daglig dokumentation och förbättringsarbeteKvalifikationer
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska (tal och skrift)
B-körkort
Vi ser gärna att du:
Trivs med ett högt tempo och varierande arbetsuppgifter
Är driven, engagerad och proaktiv
Är lösningsorienterad och strukturerad
Har lätt för att samarbeta och leda andra
Meriterande:
Erfarenhet från byggbranschen och logistik
Hjullastare- eller teleskoplastarkort (C-C7)
Erfarenhet av arbetsledning
Utbildning inom Arbete på väg och Säkra lyft
Vi erbjuder
En projektanställning i Göteborg/Västra Götaland
Ett varierat arbete tillsammans med kompetenta och ödmjuka kollegor
Möjlighet till utveckling och utbildning
Trygga villkor genom kollektivavtal
Chansen att bli en del av ett företag som ligger i framkant inom bygglogistik Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-16
E-post: jobb@goodfolks.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Förman". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Good Folks Sweden AB
(org.nr 559102-2198)
413 13 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Göteborg Jobbnummer
9510020