Arbetande arbetsledare till Norrsidans Bygg 2.0
Norrsidans Bygg AB / Byggjobb / Österåker Visa alla byggjobb i Österåker
2026-07-31
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Norrsidans Bygg är ett etablerat byggföretag i Åkersberga med yrkesstolthet, kvalitet och nöjda kunder som grund. Nu tar vi nästa steg och stärker organisationen för att kunna växa mot företag, fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och andra professionella beställare.
Vi söker därför en erfaren och handlingskraftig arbetande arbetsledare som vill kombinera praktiskt byggarbete med ansvar för planering, samordning och uppföljning av cirka 10 medarbetare och underentreprenörer. Om rollen Som arbetande arbetsledare blir du en nyckelperson i den dagliga produktionen.
Du arbetar praktiskt tillsammans med laget, samtidigt som du skapar struktur, framförhållning och framdrift i projekten. Rollen består ungefär av: 50–70 procent praktiskt byggarbete 30–50 procent arbetsledning, planering och uppföljning Du blir länken mellan arbetslaget, underentreprenörer, kunder och bolagets ägare. Genom att ta ett tydligt ansvar ute i projekten bidrar du också till att frigöra tid för ägarna att fokusera på försäljning, affärsutveckling och företagets fortsatta satsning mot B2B-marknaden.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Du kommer bland annat att: delta aktivt i bygg- och renoveringsarbetet planera och fördela det dagliga arbetet leda och samordna cirka 10–20 personer följa upp tid, kvalitet och framdrift planera behov av material, verktyg och bemanning genomföra och dokumentera egenkontroller upptäcka och rapportera avvikelser och tilläggsarbeten bidra till en säker och välorganiserad arbetsplats ha löpande kontakt med kunder i praktiska frågor rapportera status, hinder och resursbehov till ägarna Vem söker vi?
Vi söker dig som har en gedigen bakgrund inom bygg och som fortfarande vill arbeta praktiskt. Samtidigt är du van att ta ansvar, leda andra och se till att arbetet blir genomfört enligt plan.
Du arbetar kanske redan som arbetsledare, lagbas eller ledande montör. Du kan också vara en erfaren hantverkare som naturligt tar ansvar på arbetsplatsen och nu vill utvecklas vidare i en ledande roll. Som person är du strukturerad, tydlig och lösningsorienterad. Du vågar ställa krav, rapporterar problem tidigt och skapar förtroende hos både kunder och medarbetare.
Du har minst fem års erfarenhet av bygg- eller renoveringsarbete erfarenhet av att planera och fördela arbete förmåga att leda medarbetare och underentreprenörer vana att läsa ritningar och arbetsbeskrivningar förståelse för kvalitet, tider och kostnader erfarenhet av kundkontakt flytande svenska i tal och skrift B-körkort
Det är meriterande om du har erfarenhet av professionella beställare, digital dokumentation, egenkontroller, arbetsmiljöarbete eller relevanta utbildningar som BAS-U och heta arbeten. Engelska är också meriterande. Vi erbjuder Hos Norrsidans Bygg får du en central roll i ett ägarlett företag med korta beslutsvägar och stora möjligheter att påverka.
Vi erbjuder: en viktig roll i utvecklingen av Norrsidans Bygg 2.0 varierande arbete med både byggproduktion och ledarskap nära samarbete med bolagets ägare marknadsmässig lön servicebil telefon och nödvändiga digitala verktyg utgångspunkt från Åkersberga alternativ hemadress Tjänsten är en tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30
E-post: info@norrsidansbygg.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norrsidans Bygg AB
(org.nr 556777-7197), http://www.norrsidansbygg.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10016870