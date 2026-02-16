Arbetande Arbetsledare till Norrbotten - Anläggning

N Kraft Bemanning AB / Byggjobb / Luleå
2026-02-16


Vill du kombinera ledarskap med praktiskt arbete i fält?
Nu söker Nkraft en Arbetande Arbetsledare inom mark och anläggning.
Det här är en roll för dig som trivs med ansvar, gillar att driva projekt framåt och samtidigt inte är rädd för att själv vara med i produktionen.

Publiceringsdatum
2026-02-16

Om tjänsten
Som arbetande arbetsledare får du en nyckelroll i våra projekt. Du leder det dagliga arbetet ute på arbetsplatsen samtidigt som du själv deltar praktiskt i produktionen.
Du ansvarar för att arbetet utförs effektivt, säkert och enligt tidsplan - med stöttning från ledningen men med ett stort eget mandat.

Dina arbetsuppgifter
Leda och fördela det dagliga arbetet på arbetsplatsen
Delta praktiskt i mark- och anläggningsarbeten
Säkerställa att arbetsmiljö- och säkerhetsföreskrifter följs
Ha löpande kontakt med beställare, leverantörer och underentreprenörer
Planera resurser och material
Följa upp kvalitet, produktion och tidsplan

Vi söker dig som
Har dokumenterad erfarenhet inom mark- och anläggning
Har minst 2 års erfarenhet av arbetsledning (krav)
Är strukturerad, lösningsorienterad och ansvarstagande
Driver projekt självständigt med stöd från ledningen
Har god samarbetsförmåga och naturliga ledaregenskaper
Innehar B-körkort (krav)

Vi erbjuder
Ett varierande och självständigt arbete
Stor möjlighet att påverka projekten
Utvecklingsmöjligheter inom Nkraft
Konkurrenskraftig lön enligt överenskommelse
Ett engagerat team med höga ambitioner och stark laganda

Arbetsorter
Norr- och västerbotten

Kontakt:
Carl-David Almqvist
Tel. 073-059 46 12

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: carl.david@nkraft.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
N Kraft Bemanning AB (org.nr 559432-0508)
Storgatan 52 B (visa karta)
972 31  LULEÅ

Kontakt
Chef
Carl-David Almqvist
Carl-david@nkraft.se
0730594612

Jobbnummer
9745463

