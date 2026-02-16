Arbetande Arbetsledare till Norrbotten - Anläggning
2026-02-16
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
, Boden
, Piteå
, Skellefteå
, Arvidsjaur
Vill du kombinera ledarskap med praktiskt arbete i fält?
Nu söker Nkraft en Arbetande Arbetsledare inom mark och anläggning.
Det här är en roll för dig som trivs med ansvar, gillar att driva projekt framåt och samtidigt inte är rädd för att själv vara med i produktionen.Publiceringsdatum2026-02-16Om tjänsten
Som arbetande arbetsledare får du en nyckelroll i våra projekt. Du leder det dagliga arbetet ute på arbetsplatsen samtidigt som du själv deltar praktiskt i produktionen.
Du ansvarar för att arbetet utförs effektivt, säkert och enligt tidsplan - med stöttning från ledningen men med ett stort eget mandat.Dina arbetsuppgifter
Leda och fördela det dagliga arbetet på arbetsplatsen
Delta praktiskt i mark- och anläggningsarbeten
Säkerställa att arbetsmiljö- och säkerhetsföreskrifter följs
Ha löpande kontakt med beställare, leverantörer och underentreprenörer
Planera resurser och material
Följa upp kvalitet, produktion och tidsplan
Vi söker dig som
Har dokumenterad erfarenhet inom mark- och anläggning
Har minst 2 års erfarenhet av arbetsledning (krav)
Är strukturerad, lösningsorienterad och ansvarstagande
Driver projekt självständigt med stöd från ledningen
Har god samarbetsförmåga och naturliga ledaregenskaper
Innehar B-körkort (krav)
Vi erbjuder
Ett varierande och självständigt arbete
Stor möjlighet att påverka projekten
Utvecklingsmöjligheter inom Nkraft
Konkurrenskraftig lön enligt överenskommelse
Ett engagerat team med höga ambitioner och stark laganda
Arbetsorter
Norr- och västerbotten
Kontakt:
Carl-David Almqvist
Tel. 073-059 46 12
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: carl.david@nkraft.se
Detta är ett heltidsjobb.
N Kraft Bemanning AB
(org.nr 559432-0508)
Storgatan 52 B (visa karta
)
972 31 LULEÅ Kontakt
Chef
Carl-David Almqvist Carl-david@nkraft.se 0730594612
9745463