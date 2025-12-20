Arbetande arbetsledare mark & anläggning (Stockholm)
2025-12-20
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Totalmark söker nu en arbetande arbetsledare inom mark och anläggning till våra projekt i Stockholmsområdet.
Vi arbetar både hos privatpersoner och företag och utför allt från marksten och stödmurar till schakt, finplanering och anläggningsarbeten vid kommersiella fastigheter.
Om rollen
Rollen är praktisk och ansvarstagande. Du är med ute i produktionen samtidigt som du leder arbetet på plats.
Du ansvarar för att arbetena flyter på enligt plan, att lösningar fungerar i verkligheten och att både kund och team känner trygghet i utförandet.Publiceringsdatum2025-12-20Dina arbetsuppgifter
Arbetsledning på plats i pågående projekt
Praktiskt arbete inom mark och anläggning
Mätning och planering av ytor, höjder och fall
Samordning av personal, maskiner och material
Dialog med privatkunder och företagskunder vid behov
Säkerställa att arbeten utförs enligt överenskommelse och branschpraxis
Vi söker dig som:
Har flera års erfarenhet inom mark och anläggning
Är trygg i både utförande och ansvar
Är van att arbeta hos privatpersoner
Har god helhetsförståelse för anläggningsprojekt
Arbetar strukturerat och lösningsorienterat
Har B-körkort
Meriterande
Tidigare erfarenhet som arbetsledare eller förman
Erfarenhet av marksten, stödmurar och finplanering
Vana av att arbeta mot företag och fastighetsägare
Kunskap om AMA Anläggning eller liknande regelverk
Vi erbjuder
En nyckelroll i ett stabilt och växande företag
Varierande projekt hos både privatpersoner och företag
Kort väg mellan beslut och utförande
Möjlighet att påverka arbetssätt och projekt
Lön enligt erfarenhet
Start enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-19
E-post: info@totalmark.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Anläggare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Totalmark entreprenad Stockholm AB
(org.nr 559303-5230) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Magnus Cederlund magnus@totalmark.se 0723520132 Jobbnummer
9658172