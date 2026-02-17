Arbeta som radiolog i Auckland, Nya Zeeland akutjour mot svenska sjukhus
2026-02-17
Vill du kombinera kliniskt arbete inom svensk akutradiologi med ett liv i Nya Zeeland?Vi söker specialistläkare i radiologi till en anställning på minst 12 månader i Auckland, där du rapporterar akuta fall för svenska sjukhus på distans.
Om uppdraget
Du täcker nattjour och akuta radiologiska undersökningar för svenska sjukhus. Arbetet sker i en strukturerad och kvalitetssäkrad miljö med tydliga processer, nära kollegialt samarbete och modern teknik.
Uppdraget är organiserat så att du kan arbeta från Auckland, med stöd för en trygg relocation, allt praktiskt kring flytten, inklusive för hela familjen ordnas av uppdragsgivaren.
Vi söker dig som
Är specialistläkare i radiologi med svenskt specialistbevis
Har erfarenhet av akutradiologi eller är trygg i självständiga bedömningar under tidspress
Har mycket goda kunskaper i svenska och engelska
Relocation och praktiskt stöd
Hjälp med visum och uppehållstillstånd
Stöd med boende i Auckland och praktiska frågor kring flytt
Relocation för hela familjen
Strukturerad onboarding och introduktion
Ersättning
Generös och konkurrenskraftig ersättning
Lön kopplad till produktionsvolym, utan tak
Transparent och förutsägbar ersättningsmodell
Varför Nya Zeeland?
Auckland erbjuder hög livskvalitet, säkerhet och vacker natur i direkt närhet. Här kan du njuta av en unik kombination av stadsliv och natur, med möjligheter till aktiviteter som vandring, surfing och kulturella upplevelser.
Om uppdragsgivaren
Internationell vårdgivare med långsiktigt fokus på kvalitet inom radiologi. Du blir en del av ett internationellt team med gemensamma arbetsrutiner, mentorskap och AI-stöd i det dagliga arbetet.
Vad Dignus Medical erbjuder dig
Personlig och konfidentiell dialog från första kontakt
Rådgivning och stöd genom hela processen från erfaren rekryterare
Professionell matchning och stöd fram till uppdragsstart
Vill du veta mer om upplägget och möjligheten att arbeta från Nya Zeeland?
Skicka in din ansökan idag så kontaktar vi dig för ett konfidentiellt och förutsättningslöst samtal.
Startdatum: Enligt överenskommelse
Startdatum: Enligt överenskommelse
