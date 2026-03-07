Arbeta som produktionsmedarbetare på Munters i sommar!
Clockwork Bemanning & Rekrytering AB / Montörsjobb / Tierp
2026-03-07
Publiceringsdatum2026-03-07
Munters är en världsledande leverantör av energieffektiva lösningar för luftbehandling. Genom innovativ teknik skapar våra experter ett perfekt klimat för kunder i de flesta branscher. Våra största kunder finns bland livsmedelsföretag, läkemedelsbolag, jordbruk och datacenter. Munters har varit banbrytande inom området luftmiljö och klimatkontroll sedan företaget grundades 1955. Idag sker tillverkning, försäljning och service i fler än 30 länder av våra omkring 5000 medarbetare. För mer information om Munters, besök gärna www.munters.com.Arbetsuppgifter
Till Munters i Tobo söker vi drivna och nyfikna personer som vill ta sig an nya utmaningar i sommar. Är du nyfiken på vad det innebär att arbeta i en produktionsmiljö kanske det är just dig vi söker!
Vi söker medarbetare till flera olika avdelningar, där arbetsuppgifterna varierar beroende på var du placeras. Inom produktionen arbetar du praktiskt med att montera ihop produkter av olika material och storlekar och anpassar ditt arbete efter produktionstakten.
Oavsett avdelning kommer du att ingå i ett arbetslag där du bidrar till ett gott resultat och en positiv arbetsmiljö. Uppdraget startar i juni eller enligt överenskommelse och fortlöper till 16 augusti. Arbetstiderna är förlagda till dagtid.Profil
För oss på Clockwork är din bakgrund inte det viktigaste. Vi tror att det du kan inte sitter i dina tidigare yrkestitlar, utan i vad du vill och vad du har för ambitioner. Vi tror att om du har stor vilja av att lära dig så kommer du att komma långt i denna roll. Som produktionsmedarbetare på Munters är det viktigt att du har en god förmåga att arbeta flexibelt utifrån produktionstakten som ibland kan vara hög, utan att tumma på kvalitén. Som person ser vi att du värdesätter laget före jaget och tar ansvar för att bidra med en positiv inställning.Så ansöker du
Varför ska du välja Clockwork i sommar? Som anställd hos oss får du möjlighet att utöka ditt nätverk och skaffa dig värdefull arbetslivserfarenhet som du kan bära med dig vidare i karriären. Många av våra uppdrag erbjuder även möjlighet till förlängning efter sommaren. Om du är redo för ett utvecklande sommarjobb och tycker att detta är något för dig, tar vi gärna emot din ansökan redan idag. Urval sker löpande och tjänsterna kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Skicka in din ansökan via www.clockworkpersonal.se
senast 2026-03-31. Vid frågor är du välkommen att kontakta Ida Broman på ida.broman@clwork.se
