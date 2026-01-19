Arbeta som personlig assistent hos en kvinna med epilepsi i Örebro
Frösunda Personlig Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Örebro Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Örebro
2026-01-19
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Frösunda Personlig Assistans AB i Örebro
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige
Just nu söker vi dig som vill bli en del av vårt härliga team och som vill jobba som personlig assistent hos vår kvinnliga kund i Örebro.
Vad innebär den här tjänsten?
Vi söker dig som vill arbeta som personlig assistent hos en yngre kvinna i Örebro. Här får du finnas vid hennes sida hela dagen och stötta upp och agera när behov uppstår. Kvinnan har Epilepsi och behöver hjälp med att ta sin medicin vid vid anfall samt att du som assistent stöttar upp och finns med genom hela hennes vakna tid.
Du kommer vara med på allt i hennes vardag, så som promenader, träning, frisörbesök, läkarbesök och vardagliga sysslor så som inköp och tvätt.
Kunden bor med sambo och ett litet barn i en lägenhet.
Vi ser att du som söker är social, lyhörd och kan agera när situationen kräver. Vårderfarenhet eller erfarenhet av epilepsi är meriterande.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är engagerad, respektfull och lyhörd. Vi ser gärna att du har stort tålamod och förmågan att vara personlig samtidigt som du agerar professionellt.
Vi ser gärna att du:
har ett genuint intresse av att hjälpa andra.
kan förstå och göra dig förstådd på svenska.
kan arbeta flexibla arbetstider - dag, kväll och helg.
har erfarenhet av vård och omsorg, (det är ett plus, men inget krav).
Har erfarenhet av epilepsi
Övrig information
Anställningsform: visstidsanställning
Omfattning: ca 75%
Arbetstider: 08.00- 15.30 och 15.30-22.00
Tillträde: Omgående, enligt överenskommelse.
Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Inför en eventuell anställning ska du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES alternativt ett giltigt arbetstillstånd.
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
Vid frågor om jobbet, är du välkommen att kontakta:
Paula Jörtsö, verksamhetschef paula.jortso@frosunda.se
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7076203-1796936". Arbetsgivare Frösunda Personlig Assistans AB
(org.nr 556386-7398), https://jobbpersonligassistans.frosunda.se
Orvar Bergmarks Plats 2e (visa karta
)
702 23 ÖREBRO Arbetsplats
Frösunda Personlig assistans Jobbnummer
9693013