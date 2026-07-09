Arbeta som ögonspecialist i en roll med balans i livet
Kletor Sverige AB / Läkarjobb / Malmö Visa alla läkarjobb i Malmö
2026-07-09
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Dignus Medical är specialister på rekrytering och bemanning av specialistläkare och sjuksköterskor till hälsosektorn i Skandinavien. Vi bidrar till att lösa bemanningsutmaningarna genom att matcha rätt personal med rätt uppdragsgivare – vid rätt tidpunkt. I år firar vi 20 år. Se vår jubileumsfilm (https://vimeo.com/1114155105?share=copy)
och följ med på resan!
Specialistläkare inom oftalmologi till varierad tjänst med hög livskvalitet
Har du funderat på att byta tjänst men ännu inte hittat det där lilla extra?
Söker du en arbetsplats där professionell utveckling, självständigt arbete och balans mellan arbete och fritid går hand i hand?
Nu söker vi en specialistläkare inom oftalmologi till ett välfungerande sjukhus i en naturnära och attraktiv miljö.
Här får du möjlighet att arbeta brett inom specialiteten i en verksamhet där kvalitet, kontinuitet och god arbetsmiljö står i fokus.
Tjänsten erbjuder ett varierat kliniskt arbete där du arbetar både självständigt och nära engagerade kollegor. Arbetsuppgifterna omfattar bland annat mottagningsarbete med både vuxna och barnpatienter, behandling av diabetesrelaterade ögonsjukdomar, intravitreala injektioner, mindre kirurgiska ingrepp samt kataraktkirurgi.
Vi söker dig som:
Är specialistläkare inom oftalmologi
Har några års klinisk erfarenhet
Trivs med att arbeta självständigt och ta eget ansvar
Har bred kompetens inom allmän oftalmologi
Har god samarbets- och kommunikationsförmåga
Sjukhuset erbjuder:
En stabil och stimulerande arbetsmiljö
Goda möjligheter till professionell utveckling och fortbildning
Förmånliga villkor och arbetstid om 38,25 timmar per vecka
God balans mellan arbete och privatliv
Det här är en tjänst för dig som vill kombinera ett meningsfullt och varierat arbete med hög livskvalitet i en trygg och utvecklande miljö.
Har du familj och barn i skolåldern finns några av Nordens bästa skolor på platsen samt utmärkt barnomsorg! Vid flytt bistår vi med såväl hjälp med bostad, att finna skolor och barnomsorg till eventuellt medföljande barn samt även att finna arbete till medföljande partner.
Om du är redo för en ny utmaning i en inspirerande miljö, där livskvalitet och yrkesstolthet står i fokus, ser vi fram emot din ansökan!
Du kan även registrera ditt CV (https://jobb.dignusmedical.se/sign-up)
på eller anmäla dig till vårt nyhetsbrev (https://www.dignusmedical.no/sv/anmal-dig-till-vart-nyhetsbrev/)
för att hålla dig uppdaterad om framtida möjligheter. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kletor Sverige AB
(org.nr 556903-1197), https://www.dignusmedical.no/sv/
211 38 MALMÖ Arbetsplats
Dignus Medical Kontakt
Rekryterare
Sevgi Iljazi sevgi@dignusmedical.se +46732034790 Jobbnummer
9998499