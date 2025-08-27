Arbeta som Ledsagare, Avlösare, Kontaktperson - Härryda kommun
2025-08-27
Välkommen till Härryda, en kommun som vågar!
Du hittar oss mellan Göteborg och Borås med Landvetter flygplats mitt i kommunen.Publiceringsdatum2025-08-27Arbetsuppgifter
Är du ansvarsfull, flexibel och vill arbeta extra med barn, ungdomar eller vuxna med särskilda behov?
Som avlösare innebär det att man stöttar ett barn i dennes hem för att avlasta vårdnadshavare. Målet är att föräldrar ska kunna göra saker på egen hand eller tillsammans med syskon när du som avlösare tar hand om barnet. Detta innebär att du tillfälligt tar över vårdnadsbehovet av barnet i hemmet eller i närområdet. Ett vanligt uppdrag innebär oftast 3-6 timmar per vecka.
Ledsagare innebär att du arbetar i nära relation till den enskilde för att underlätta för personer med omfattande funktionsnedsättning att delta i samhälls- och kulturlivet. Det kan till exempel vara att följa med den enskilde och besöka hennes eller hans vänner, träna, bowla, bada, fika, spela minigolf eller promenera. Detta skall fungera som ett led i strävandet att underlätta för den enskilde att ha kontakter med andra och bryta den isolering som kan vara följd av funktionsnedsättning. Ett vanligt uppdrag innebär oftast 3-6 timmar per vecka.
Att vara kontaktperson är att vara någons vän. Det är ett icke yrkesmässigt stöd, en medmänniska. I enlighet med LSS-lagen och Socialtjänstlagen kan en person med funktionsnedsättning ansöka om en kontaktperson. Kontaktpersonen är ett stöd och underlättar för den enskilde att komma i kontakt med andra människor, delta i olika aktiviteter och främjar delaktighet i samhällets fritidsutbud. Uppdragen är 8 timmar i månaden. Ett vanligt uppdrag innebär oftast två träffar i månaden på fyra timmar per gång.
Tjänsterna som avlösare och ledsagare är timbaserade. Du kommer att arbeta kortare pass, ca 3-6 timmar per gång beroende på vad den enskilde önskar. Som kontaktperson får du ett fast arvode samt omkostnadsersättning. Antal timmar som ska utföras beslutas av handläggare.
Arbetet utförs i regel på eftermiddag/kväll och helger men det kan även förekomma arbete på dagtid vardagar. Arbetet innebär en stor flexibilitet och fungerar mycket bra att kombinera med studier eller annat deltidsjobb. Uppdrag som kontaktperson går att kombinera med heltidsarbete.Kvalifikationer
Vi söker nu dig som vill vara med och göra skillnad genom ett omväxlande, meningsfullt och roligt extraarbete några timmar i månaden. För att passa för uppdraget ser vi gärna att du är engagerad, har en positiv människosyn och är pålitlig med ett långsiktigt tänk.Kompetenser
* Goda kunskaper i svenska språket
Meriterande
* Erfarenhet av arbete med barn och ungdomar eller vuxna med olika funktionsvariationer såsom ADHD/Autism
* Relevant utbildning
* B körkort
* Social dokumentation
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och bemötande.
För att erhålla anställning ska utdrag ur Polisens belastningsregister (kontroll av egna uppgifter samt arbete med arbete med barn med funktionsnedsättning) uppvisas.
Vårt behov varierar och utifrån aktuellt behov kallar vi till intervju. Intervjuer sker löpande under annonsens ansökningstid. Till denna ansökan behöver du svara på ett antal urvalsfrågor i samband när du ansöker. Svar på frågorna används som en del i urvalsprocessen. Ditt CV och svaren på frågorna ska vara formulerade på svenska.
ÖVRIGT
Vi vill upplysa om att din ansökan är en allmän handling enligt offentlighetsprincipen.
Om du som sökande har skyddade personuppgifter så skickar du din ansökan i pappersform till: Härryda kommun, Personalfunktionen, Sofia Götberg, 435 80 Mölnlycke.
Din ansökan kommer du att hanteras enligt kommunens rutin för hantering av skyddade personuppgifter vid rekrytering och anställning. Ange annonsens referensnummer i din ansökan så vi vet vilken tjänst du söker.
Vi ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
I första hand ser vi att du söker tjänsten via vårt rekryteringssystem.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
Rekryterare
Rekryterare
Abdou Touam abdou.touam@harryda.se 031-724 86 27
