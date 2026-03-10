Arbeta som Ledsagare, Avlösare, Kontaktperson - Härryda kommun
Välkommen till Härryda, en kommun som vågar! Här siktar vi mot att ha Sveriges bästa skolor och näringslivsklimat, omsorg av högsta kvalitet och attraktivt samhällsbyggande. Tillsammans är vi 3000 medarbetare som gör mötet med Härryda kommun enkelt. Med mod, nytänkande och handlingskraft inspirerar vi varandra och levererar service med kompetens och kvalitet. Härryda kommun har de fyra senaste åren placerat sig i topp i Dagens Samhälles årliga ranking av Årets superkommun. Vi söker dig som är engagerad, öppen för olika perspektiv och vill skapa lösningar som håller för kommande generationer. Du hittar oss mellan Göteborg och Borås med Landvetter flygplats mitt i kommunen. Tillsammans åstadkommer vi mer!
Vill du göra skillnad i någons vardag?
Det finns flera meningsfulla uppdrag där du kan bidra med stöd, glädje och gemenskap - samtidigt som du får värdefulla erfarenheter.
Avlösare - ge familjen andrum
Som avlösare stöttar du ett barn i hemmet och ger vårdnadshavarna möjlighet till egen tid - kanske för att uträtta ärenden, umgås med syskon eller bara vila.
Du tar tillfälligt över omsorgen om barnet i hemmet eller i närområdet och skapar en trygg och positiv stund tillsammans. Det kan handla om att leka, läsa, pyssla eller göra andra aktiviteter som passar barnet
Ett vanligt uppdrag omfattar cirka 3-6 timmar per vecka.
Ledsagare - öppna dörrar till gemenskap
Som ledsagare arbetar du nära en person med omfattande funktionsnedsättning och gör det möjligt för henne eller honom att delta i samhälls- och kulturlivet.
Det kan handla om att:
• träffa vänner
• gå och träna
• bowla eller spela minigolf
• bada
• ta en fika
• gå på promenad
Din insats bidrar till ökad självständighet, gemenskap och till att bryta den isolering som ibland kan uppstå.
Ett vanligt uppdrag omfattar cirka 3-6 timmar per vecka.
Tjänsterna som avlösare och ledsagare är timbaserade. Du kommer att arbeta kortare pass, ca 3-6 timmar per gång beroende på vad den enskilde önskar. Som kontaktperson får du ett fast arvode samt omkostnadsersättning. Antal timmar som ska utföras beslutas av handläggare.
Arbetet utförs i regel på eftermiddag/kväll och helger men det kan även förekomma arbete på dagtid vardagar. Arbetet innebär en stor flexibilitet och fungerar mycket bra att kombinera med studier eller annat deltidsjobb. Uppdrag som kontaktperson går att kombinera med heltidsarbete.
Kontaktperson - bli en viktig vän
Att vara kontaktperson innebär att vara en medmänniska och ett socialt stöd - inte i första hand en yrkesroll, utan en vän.
Enligt LSS och Socialtjänstlagen kan personer med funktionsnedsättning få en kontaktperson som stöd i vardagen. Du hjälper till att skapa sociala kontakter, hitta på aktiviteter och öka delaktigheten i samhällets fritidsutbud.
Uppdraget omfattar 8 timmar per månad, vanligtvis fördelat på två träffar à fyra timmar.
Oavsett vilket uppdrag du väljer gör du en verklig skillnad - för en individ, en familj och för samhället i stort.
Beslut om insatserna avlösning, ledsagning och kontaktperson fattas av ansvarig socialsekreterare efter individuell behovsprövning.
Ett uppdrag som ger mer än vad det tar
Gemensamt för alla uppdrag är att du bidrir till ökad livskvalitet, självständighet och gemenskap. Du gör det möjligt för människor att delta i samhället på sina villkor.
• Samtidigt får du:
• värdefull erfarenhet
• personlig utveckling
• nya perspektiv
• och känslan av att göra verklig skillnad
Det handlar inte bara om timmar - det handlar om betydelse. Publiceringsdatum2026-03-10Kvalifikationer
Vi söker nu dig som vill vara med och göra skillnad genom ett omväxlande, meningsfullt och roligt extraarbete några timmar i månaden. För att passa för uppdraget ser vi gärna att du är engagerad, har en positiv människosyn och är pålitlig med ett långsiktigt tänk.Kompetenser
• Goda kunskaper i svenska språket
Meriterande
• Erfarenhet av arbete med barn och ungdomar eller vuxna med olika funktionsvariationer såsom ADHD/Autism
• Relevant utbildning
• B körkort
• Social dokumentation
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och bemötande.
För att erhålla anställning ska två olika utdrag ur Polisens belastningsregister (kontroll av egna uppgifter och arbete med arbete med barn med funktionsnedsättning) uppvisas.
Vårt behov varierar och utifrån aktuellt behov kallar vi till intervju. Intervjuer sker löpande under annonsens ansökningstid. Till denna ansökan behöver du svara på ett antal urvalsfrågor i samband när du ansöker. Svar på frågorna används som en del i urvalsprocessen. Ditt CV och svaren på frågorna ska vara formulerade på svenska. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
