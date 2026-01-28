Arbeta som CNC-operatör på Atlas Copco - för dig som vill växa med tekniken
Clockwork Bemanning & Rekrytering AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Gävle
2026-01-28
Publiceringsdatum2026-01-28
Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Atlas Copco utvecklar produkter med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873 i Stockholm, där huvudkontoret finns än idag, och har kunder i fler än 180 länder.
Atlas Copco Tierpverken tillhör affärsområdet Industriteknik och tillverkar avancerade industriverktyg som drivs av el eller tryckluft. En stor andel av kunderna finns inom bilindustrin, men kunder finns inom många segment, allt från klockor till vindkraftsverk monteras med produkterna som levereras från Tierpverken. Atlas Copco Tierpverken är en av världens mest effektiva produktionsenheter av industriella el och tryckluftsverktyg, och arbetar kontinuerligt med Lean och ständiga förbättringar.
Är du fortsatt nyfiken på vilka Atlas Copco är? Mer information finns på www.atlascopcogroup.comArbetsuppgifter
Är du en erfaren CNC operatör som söker nya utmaningar, eller har du en teknisk bakgrund och ett intresse för att utvecklas inom CNC området? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig. Som CNC operatör hos Atlas Copco i Tierp får du en central roll i produktionen av komponenter till företagets högkvalitativa verktyg. Arbetet sker i CNC styrda maskiner och kan beroende på din bakgrund innebära svarvning, fräsning eller slipning, och i vissa fall även moment inom värmebehandling eller ytbehandling. Du ansvarar för riggning av maskiner, genomför kvalitetskontroller och arbetar med viss programmering. Rollen är varierande och tekniskt utmanande, och du ges goda möjligheter att utvecklas - både i arbetsuppgifterna och inom organisationen. Eftersom skiftgång förekommer är det viktigt att du trivs med varierande arbetstider.Profil
Vi söker dig som har utbildning inom CNC eller en teknisk bakgrund, och gärna erfarenhet av CNC arbete. Har du arbetat som CNC operatör tidigare är det meriterande, men det viktigaste är att du har ett intresse för teknik, en positiv inställning och en vilja att utvecklas som CNC-operatör. Goda kunskaper i ritningsläsning och mätteknik är viktiga, och erfarenhet av CNC programmering är en fördel. För att lyckas i rollen behöver du vara noggrann, ha ett högt kvalitetstänk och trivas med att ta egna initiativ. Beroende på din erfarenhet får du en introduktion som anpassas efter din bakgrund, med möjlighet att fördjupa och bredda dina kunskaper över tid.
När du skickar in din ansökan ser vi gärna att du beskriver vilka maskiner och styrsystem du har erfarenhet av samt vad som motiverar dig att arbeta som CNC operatör. På så sätt kan vi bättre förstå din kompetens och hur du skulle kunna utvecklas hos oss.
Känns det här som nästa steg i karriären för dig? Vad kul! Då vill vi gärna att du skickar in din ansökan på vår hemsida www.clockworkpeople.se
så snart som möjligt, dock senast 2026-02-15. Om du har några frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta rebecca.natfalk@clwork.se
. Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-02-15
