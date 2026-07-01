Arbeta som barnläkare i skärgården med hög livskvalitet
Kletor Sverige AB / Läkarjobb / Malmö Visa alla läkarjobb i Malmö
2026-07-01
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Dignus Medical är specialister på rekrytering och bemanning av specialistläkare och sjuksköterskor till hälsosektorn i Skandinavien. Vi bidrar till att lösa bemanningsutmaningarna genom att matcha rätt personal med rätt uppdragsgivare – vid rätt tidpunkt. I år firar vi 20 år. Se vår jubileumsfilm (https://vimeo.com/1114155105?share=copy)
och följ med på resan!
Är du barnläkare och vill ha mer tid för dina patienter?
Känner du ofta att tiden inte räcker till och att du måste kämpa för vårdplatser? Vi söker just nu en engagerad barnläkare till ett sjukhus som erbjuder en unik arbetsmiljö i en plats där balans och lugn råder – eller åtminstone nära nog.
På detta sjukhus tar man emot barn och ungdomar mellan 0 och 18 år. Med ett befolkningsunderlag på cirka 30 000 invånare är bredden på diagnostiken stor, och du får möjlighet att möta såväl vanliga som sällsynta diagnoser. Kliniken är välorganiserad och inkluderar både en ätstörningsmottagning och en barnpsykiatrisk öppenvårdsmottagning.
Här finns två intensivvårdsplatser och gott om plats på avdelningen. Samarbete mellan klinikerna fungerar mycket bra, och både kollegorna och sjuksköterskorna håller hög kompetens. Arbetsmiljön på sjukhuset präglas av en god stämning och ett öppet klimat. Den stora utmaningen – och möjligheten – är att du kommer arbeta brett, vilket ger dig goda utvecklingsmöjligheter. Vi ser även potentialen att du kan bli verksamhetschef på sikt.
Vi söker dig som:
Är specialist inom barn- och ungdomsmedicin
Vill arbeta brett inom ditt fält
Har några års erfarenhet som specialist och är kompetent att hantera bakjour
Kan arbeta självständigt och ta stort eget ansvar
Är intresserad av att utveckla och förbättra verksamheten
Har ett intresse för handledning och vidareutbildning av BT/AT, ST och andra inom kliniken
Har goda ledaregenskaper och är en utmärkt kommunikatör
Livet utanför arbetet
Här finner du en enklare livsstil med närhet till natur, några av norra Europas bästa skolor och bra bostadsalternativ. Allt detta utan att behöva kompromissa med förbindelser till större städer som Stockholm när du vill resa iväg. Och ja, du kommer att ha tid för fritid!
Vi ser fram emot att berätta mer om tjänsten, kliniken och området. Hör gärna av dig för mer information!
Du kan även registrera ditt CV (https://jobb.dignusmedical.se/sign-up)
på eller anmäla dig till vårt nyhetsbrev (https://www.dignusmedical.no/sv/anmal-dig-till-vart-nyhetsbrev/)
för att hålla dig uppdaterad om framtida möjligheter.
Dignus Medical firar 20 år! Se filmen (https://vimeo.com/1114155105?share=copy)
där vi delar resan från starten till idag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kletor Sverige AB
(org.nr 556903-1197), https://www.dignusmedical.no/sv/
211 38 MALMÖ Arbetsplats
Dignus Medical Kontakt
Rekryterare
Sevgi Iljazi sevgi@dignusmedical.se +46732034790 Jobbnummer
9988013