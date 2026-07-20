Arbeta med Säkerhetspolisens frågor vid enheten för inre säkerhet
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2026-07-20
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Enheten för inre säkerhet, Justitiedepartementet
Vill du ha en vardag i händelsernas centrum och bidra med din handläggarkompetens inom Säkerhetspolisens frågor? Vi erbjuder dig ett spännande och utmanande arbete med stort ansvar där du får möjlighet att bidra till departementets utveckling och biträda regeringen i att förverkliga sin politik.
Din arbetsdag. Sveriges morgondag.
Som handläggare på enheten för inre säkerhet kommer du i huvudsak handlägga frågor som rör regeringens styrning av Säkerhetspolisen. Det handlar om såväl operativa som strategiska frågor, kopplade till ideologiskt motiverade aktörer, hotet från statliga aktörer, cyberfrågor och säkerhetsskydd. Din vardag kommer att vara omvärldsstyrd och du kommer ha ett starkt fokus på att analysera och leverera snabba och högkvalitativa underlag i frågor som rör både Säkerhetspolisens frågor och frågor som rör Sveriges säkerhet i ett bredare perspektiv. Du arbetar i ett högt tempo med fokus på problemlösning och leverans.
Arbetet innebär täta kontakter med Säkerhetspolisen, andra departement och funktioner inom Regeringskansliet, andra myndigheter samt även andra länders motsvarigheter. Arbetet kan också innebära att utveckla och driva regeringens ståndpunkt i internationella fora, exempelvis EU och Nato .Du arbetar i ett högt tempo med fokus på problemlösning och resultat.
Läs mer om vår verksamhet på https://www.regeringen.se/sveriges-regering/forsvarsdepartementet/Publiceringsdatum2026-07-20Bakgrund
Du har en akademisk examen eller annan jämförlig utbildning. Du har även erfarenhet av relevant arbete vid Säkerhetspolisen och har god kunskap om Säkerhetspolisens verksamhet. Det är meriterande om du har erfarenhet från arbete i Regeringskansliet eller på strategisk nivå vid annan statlig myndighet.
Du behöver kunna uttrycka dig mycket väl i tal och skrift på svenska.
Dina egenskaper
Regeringskansliets medarbetarkriterier är helhet, utveckling, resultat. Alla som arbetar i Regeringskansliet behöver ha helhetssyn och samarbeta för verksamhetens bästa. Du förväntas bidra med ditt perspektiv och din kompetens samt vara öppen för andras. Du kommer med idéer och nya angreppssätt för att förbättra och utveckla verksamheten och din egen kompetens. Du är inriktad på resultat i ditt agerande och anpassar dig när behov och inriktning ändras. För att trivas i rollen som handläggare på enheten för inre säkerhet behöver du kunna planera, strukturera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt. Du är kommunikativ, har ett starkt driv och har en välutvecklad analysförmåga. Du har en mycket god samarbetsförmåga och har lätt för att skapa och upprätthålla kontakter. En hög integritet och ett mycket gott omdöme är en förutsättning.
Läs mer på: https://www.regeringen.se/jobba-hos-oss/att-arbeta-i-regeringskansliet/medarbetarskap-och-ledarskap-i-regeringskansliet/Övrig information
En eller flera handläggare. Vi söker både en ämnessakkunnig på 2 år och en ämnessakkunnig på ca 12 månaders vikariat. Båda med möjlighet till förlängning. Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du måste vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder är du välkommen att kontakta enhetschef Peter Bringle, biträdande enhetschef Malena Sultan eller rekryteringsspecialist Siri Hågefalk. Intervjuer sker i augusti. Fackliga kontaktpersoner är Elin Jansson för Saco och Catharina de Grad för ST. Samtliga nås via Regeringskansliets växel på telefon 08-405 10 00. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 15:e juli 2026.
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Justitiedepartementet ansvarar för rättsväsendets myndigheter, bland andra polisen, åklagarna, domstolarna och kriminalvården. Departementet ansvarar också för migrationsfrågor. Lagstiftningen inom statsrätt och allmän förvaltningsrätt, civilrätt, processrätt, straffrätt samt migrations- och asylrätt ligger inom departementets ansvarsområde. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Regeringskansliet
(org.nr 202100-3831), https://www.regeringen.se/
103 33 STOCKHOLM Arbetsplats
Regeringskansliet Jobbnummer
10007125