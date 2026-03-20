Arbeta med producentansvar och bidra till ett hållbart, cirkulärt samhälle
Naturvårdsverket / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-03-20
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Naturvårdsverket i Stockholm
, Östersund
eller i hela Sverige
Producentansvar är ett område som utvecklas snabbt och spelar en viktig roll för cirkulär ekonomi och ett resurseffektivt samhälle. Naturvårdsverket stärker nu sitt arbete och vi söker flera kollegor som vill vara med och utveckla och genomföra regler som gör verklig skillnad - både i Sverige och inom EU.
Naturvårdsverkets ansvar inom producentansvar växer i takt med att EU driver på utvecklingen inom cirkulär ekonomi. I augusti börjar EU:s nya förpackningsförordning att tillämpas. Samtidigt ska nya producentansvar införas för textil och skor samt för läkemedel och kosmetika. Ett uppdaterat regelverk tas också fram för uttjänta bilar och elektronik.
För att möta våra nya uppdrag förstärker vi långsiktigt enheten för producentansvar och söker flera nya kollegor.
Som handläggare hos oss blir du en del av ett engagerat team som arbetar brett med att genomföra och utveckla producentansvarslagstiftning i Sverige. Du får arbeta med allt från att ta fram vägledning och föra dialog med aktörer till att handlägga ärenden och bidra till att utveckla digitala tjänster. Vi utreder och tar på uppdrag av regeringen fram förslag på ny och förändrad lagstiftning. Du får också bidra med expertkunskap i EU-processer där framtidens krav utformas. Hos oss samarbetar du nära kollegor från hela myndigheten, exempelvis tillsynshandläggare, jurister, statistikhandläggare och samhällsekonomer.
Vi arbetar i team och tar gemensamt ansvar för hela enhetens uppdrag. Det betyder att du får en varierad och dynamisk vardag där vi hjälps åt att leverera på de uppgifter som är viktigast just nu. Arbetsuppgifters fokus kan skifta över tid vilket ger både utveckling och bredd i rollen. Vi söker flera kollegor och kommer att forma tjänsternas inriktning utifrån verksamhetens behov och utifrån kompetens, erfarenhet och intresse hos personerna vi anställer.
Framför allt behöver vi just nu växla upp inom producentansvaren för förpackningar, uttjänta bilar, elektronik och engångsplast. Tjänsterna kan också komma att beröra andra sakområden.
Arbetsuppgifter som är aktuella för tjänsterna omfattar i stora drag följande:
• Vägledning gentemot berörda aktörer för att förtydliga gällande lagstiftning och vad aktörer ska göra för att leva upp till kraven
• Dialog med aktörer i frågor som har betydelse för producentansvaret
• Handläggning av inkomna ansökningar och anmälningar, exempelvis ansökningar om att bedriva producentansvarsorganisationer eller om dispens från olika krav
• Ta fram föreskrifter som konkretiserar genomförandet av gällande producentansvarslagstiftning, exempelvis kopplat till ersättningar, rapportering och differentierade producentansvarsavgifter
• Kravställa och testa digitala tjänster som möjliggör ett effektivt genomförande av svensk producentansvarslagstiftning, exempelvis i form av e-tjänster, API-lösningar och handläggarstöd
• Utreda och utvärdera olika aspekter som berör producentansvar och ta fram förslag på tillvägagångssätt eller ny/ändrad lagstiftning
• Bidra med expertkunskap i EU-arbetet kopplat till producentansvar, både genom arbete i expertgrupper och stöd till regeringen i förhandlingar
Din kompetens
Krav för anställningen
• För tjänsten relevant examen från universitet eller högskola
• Relevant arbetslivserfarenhet inom områdena avfall, cirkulär ekonomi och/eller resurseffektivitet
• Förmåga att uttrycka dig väl både skriftligt och muntligt på svenska och engelska
Meriterande
• Arbetslivserfarenhet av nationell lagstiftning inom producentansvarsområdet
• Arbetslivserfarenhet av att skriva, läsa och/eller tolka lagstiftning
• Dokumenterad erfarenhet av och förståelse för olika materialflöden kopplat till ett eller flera av producentansvaren
• Myndighetsvana från statlig eller kommunal nivå, exempelvis i form av ärendehandläggning eller föreskriftsarbete
• Vana av att kommunicera och samverka med olika aktörsgrupper Dina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper där det är viktigt att du kan ta egna initiativ och arbeta lösningsinriktat. Du är bra på att samarbeta och har en god kommunikativ förmåga. Du har ett systematiskt och resultatinriktat arbetssätt samtidigt som du är flexibel och lätt anpassar dig till ändrade omständigheter. Du agerar professionellt, förhåller dig objektiv och har god förståelse för myndighetsrollen.
Om anställningen
Tjänsterna är tillsvidareanställningar på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Anställningarnas placering är Stockholm alternativt Östersund. Distansarbete får ske upp till 50 procent av arbetstiden när detta är förenligt med verksamhetens behov. Beroende på kompetensprofil kan även undantag att distansarbeta mer än 50 procent bli aktuellt. Tillträde snarast enligt överenskommelse. Vi tillämpar individuell lönesättning. Så ansöker du
När du ansöker får du besvara ett antal urvalsfrågor som är kopplade till kravprofilen i annonsen. Dina svar används som en del av urvalsarbetet och kan avgöra om du går vidare i rekryteringsprocessen eller inte. Det är därför viktigt att du svarar så utförligt och tydligt som möjligt. Vi använder oss inte av personligt brev vid urvalet, det beror på att vi vill lägga fokus på din erfarenhet och kompetens vilket bidrar till en mer effektiv och rättvis rekryteringsprocess. I din ansökan till oss bifogar du endast ditt CV.
Varmt välkommen med din ansökan senast den 10 april 2026. Kontaktuppgifter för detta jobb
Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta Maria Elander, chef enheten för producentansvar. Du kan även kontakta våra fackliga företrädare för Saco-S eller ST. Samtliga nås via kundtjänst, tel.nr. 010-698 10 00.
Varför ska du arbeta hos oss?
Naturvårdsverket värnar om ett hållbart arbetsliv och en god arbetsmiljö. Vi erbjuder våra medarbetare goda möjligheter till distansarbete, företagshälsovård och personalstöd, friskvårdstimme och friskvårdsbidrag. Välkommen till våra moderna kontor i en organisation med ett viktigt uppdrag.
Om Naturvårdsverket
Naturvårdsverket är en statlig myndighet för klimat- och miljöfrågor. Myndighetens ansvarsområden är integrerade i andra viktiga samhällsfrågor och bidrar därför till hela samhällets utveckling. Naturvårdsverket arbetar också för att stärka samhällets beredskap. Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring och undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
