Arbeta med lek, bokläsning och kommunikations aktiviteter - kvällar, helger

God Assistans i Mitt AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Järfälla
2025-09-05


Tjänst: Endast deltid vardagskvällar och helger.

Dina egenskaper och kvaliteter:
Du ska vara ansvarsfull, pålitlig och engagerad.
Du är en ungdomlig flicka/kvinna
Du är en lugn och självsäker person
Du är snäll
Du är aktiv och busig
Du är kreativ, lekfull och glad
Du är tydlig i kommunikationen och pratsam
Du är samarbetsvillig
Du har en stabil livssituation
Du ska kunna läsa svenska ordentligt.

Plats:
Järfälla kommun, Barkabystaden. Busshållplats Sveatorget (300m)

Behov:
Aktiv hjälp krävs under utbildnings- och kommunikationsaktiviteter.
Du hjälper mig med mina dagliga rutiner hemma och att leka och ha kul.

Så här ansöker du:
Ladda gärna upp en bild och berätta också varför du skulle vilja jobba med mig.

Publiceringsdatum
2025-09-05

Övrig information
• God assistans månar om sina assistenter, har kollektivavtal och erbjuder friskvårdsbidrag på upp till 4000:- /år.
• Vi kommer vilja se kopia på pass (SV) eller uppehållskort (EU) eller uppehålls-och arbetstillstånd/LMA-kort (utanför EU)
• Enligt lagen om registerkontroll ska den som arbetar med minderåriga uppvisa ett utdrag ur polisens brotts- och misstankeregister innan anställning. Du beställer själv registerutdraget, gärna innan intervjun.
• Barn med funktionsnedsättning, e-tjänst | Polismyndigheten

Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
God Assistans i Mitt AB (org.nr 556883-2538)

Arbetsplats
God Assistans i Sverige AB

Jobbnummer
9493935

