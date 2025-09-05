Arbeta med lek, bokläsning och kommunikations aktiviteter - kvällar, helger
God Assistans i Mitt AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Järfälla Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Järfälla
2025-09-05
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos God Assistans i Mitt AB i Järfälla
.
Tjänst: Endast deltid vardagskvällar och helger.
Dina egenskaper och kvaliteter:
Du ska vara ansvarsfull, pålitlig och engagerad.
Du är en ungdomlig flicka/kvinna
Du är en lugn och självsäker person
Du är snäll
Du är aktiv och busig
Du är kreativ, lekfull och glad
Du är tydlig i kommunikationen och pratsam
Du är samarbetsvillig
Du har en stabil livssituation
Du ska kunna läsa svenska ordentligt.
Plats:
Järfälla kommun, Barkabystaden. Busshållplats Sveatorget (300m)
Behov:
Aktiv hjälp krävs under utbildnings- och kommunikationsaktiviteter.
Du hjälper mig med mina dagliga rutiner hemma och att leka och ha kul.
Så här ansöker du:
Ladda gärna upp en bild och berätta också varför du skulle vilja jobba med mig.Publiceringsdatum2025-09-05Övrig information
• God assistans månar om sina assistenter, har kollektivavtal och erbjuder friskvårdsbidrag på upp till 4000:- /år.
• Vi kommer vilja se kopia på pass (SV) eller uppehållskort (EU) eller uppehålls-och arbetstillstånd/LMA-kort (utanför EU)
• Enligt lagen om registerkontroll ska den som arbetar med minderåriga uppvisa ett utdrag ur polisens brotts- och misstankeregister innan anställning. Du beställer själv registerutdraget, gärna innan intervjun.
• Barn med funktionsnedsättning, e-tjänst | PolisBarn med funktionsnedsättning, e-tjänst | Polismyndighetenmyndigheten Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare God Assistans i Mitt AB
(org.nr 556883-2538) Arbetsplats
God Assistans i Sverige AB Jobbnummer
9493935