Arbeta i Grevie under Black Week - vi söker truckförare för korttidsuppdrag
2025-11-03
Om tjänsten
Vi söker nu engagerad personal till vår kund i Grevie för ett tidsbegränsat uppdrag under veckorna 47-49 med möjlighet till förlängning. Arbetstiderna är måndag till fredag, kl. 07.00-16.00. Detta är en utmärkt möjlighet för dig som trivs med fysiskt arbete i högt tempo och vill få värdefull arbetslivserfarenhet.
Arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består av: - Plock och pack av olika artiklar - Körning av D1-truck - Användning av handscanner - Hantering av varor som kan variera i vikt och storlek Arbetet är fysiskt och kräver god fysik samt en noggrann och effektiv arbetsstil.
Profil & bakgrund
Vi söker dig som: - Har truckkort (D1) - Har körkort och tillgång till bil för att ta dig till arbetsplatsen - Trivs med fysiskt arbete i högt tempo - Är noggrann, ansvarstagande och samarbetsvillig
Rekryteringsprocess och ansökan
Under rekryteringsprocessen genomförs bakgrundskontroll gällande brottmål. Du får själv ta del av resultatet och helt frivilligt att delge det med rekryterare. Mer information ges under processens gång. Vi tar inte emot ansökningar via mejl eller telefon. Ansökan till tjänsten ska lämnas via vårt rekryteringssystem. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta de angivna kontaktpersonerna i annonsen.
Om Boxflow
Boxflow grundades 2018 och har verksamhet i Halmstad, Göteborg, Stockholm, Västerås Helsingborg, Malmö, Kristianstad och Perstorp. Boxflow erbjuder tjänster inom Tredjepartslogistik, Consulting inom logistik samt uthyrning av personal inom logistik och industri. Boxflow har haft en stadig tillväxt sedan start och beräknas omsätta över 500 miljoner 2025 med fler än 1100 anställda. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-22
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Boxflow Staffing Syd AB
(org.nr 559196-2211)
Boxflow Kontakt
Johannes johannes@boxflow.com
9586173