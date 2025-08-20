Arbeta hemma. Fast timlön på 140 kr. Gör skillnad, samla in gåvor via tlf.
Fundraising Byrån Stockholm AB / Säljarjobb / Borås
2025-08-20
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige
, Partille
, Mölndal
, Göteborg
, Falköping
eller i hela Sverige
Dra nytta av flexibiliteten att arbeta hemifrån och gör en meningsfull skillnad i världen!
Vi är en framstående insamlingsbyrå som samarbetar med ett brett spektrum av respekterade organisationer såsom Bris, Plan Sverige, Hjärnfonden, Hundstallet och många fler. Sedan vår start 2007 har vi stolt arbetat med över 50 olika ideella organisationer, både inom och utanför Sverige.
Vi söker modiga individer som är redo att ta ansvar och göra en genuin skillnad i samhället. Om du har en passion för humanitära frågor, miljöskydd, djurrätt, kvinnors rättigheter, stöd för utsatta människor och barn, eller forskning för att hitta botemedel till sjukdomar, väntar en givande karriär på dig hos oss.
Som Telefonambassadör kommer du att arbeta med att samla in pengar till välgörande ändamål genom att ringa människor som redan stödjer organisationen du kommer att representera.
Arbetstider: Vi erbjuder flexibla arbetstider.
Måndag - Torsdag 17-21
Söndagar 16-20
Det finns även möjlighet att arbeta längre pass och dagtid, först när man har kommit in i det samt efter överenskommelse.
Krav: Allt du behöver är tillgång till en dator (ej surfplatta eller Chromebook) och ett headset för att börja ditt meningsfulla arbete från komforten av ditt eget hem.
Självklart ska du kunna utföra ditt arbete ostört och hålla de överenskomna arbetstiderna. Vi erbjuder en fast timlön på 140 kr, inklusive semesterersättning.
Om du är redo att göra en positiv inverkan och arbeta för ändamål som rör dig, tveka inte att ansöka idag.
Anslut dig till oss och bli en del av förändringen!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
