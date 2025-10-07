Arbeta fritt, tjäna obegränsat och väx med AI
Sabina Ai AB / Säljarjobb / Eskilstuna Visa alla säljarjobb i Eskilstuna
2025-10-07
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sabina Ai AB i Eskilstuna
, Botkyrka
, Stockholm
, Borås
, Osby
eller i hela Sverige
Drivs du av att skapa resultat, bygga relationer och vill ha friheten att styra din egen framgång?
Då kan du vara den vi söker!
Vi letar efter engagerade säljare som vill representera en innovativ AI-lösning som förändrar hur företag kommunicerar med sina kunder. Här handlar det inte bara om försäljning - utan om att vara med och forma framtidens digitala vardag.
Vad rollen innebär
Du arbetar självständigt med att:
Kontakta och träffa företag för att visa hur AI kan förenkla deras vardag
Bygga relationer och förstå kundernas behov
Presentera, demonstrera och avsluta affärer
Du bestämmer själv var och när du arbetar - och hur mycket du vill tjäna.
Ersättning & förmåner
100 % provision - utan inkomsttak
Höga intjäningsmöjligheter redan från start
Tydlig modell, månadsvis utbetalning
Frihet att arbeta var du vill i Sverige
Vi erbjuder dig
En framtidsprodukt med stark efterfrågan
Stöd, utbildning och digitala verktyg för att lyckas
Möjligheter att växa inom försäljning och ledarskap
Om Oss
Ringa AI är en del av Vemm Tech Group, ett växande teknik och mediebolag baserat i Stockholm. Vi arbetar som en komplett mediabyrå med fokus på att hjälpa företag växa genom digitala lösningar, AI-teknik och moderna rekryteringstjänster.
Vår verksamhet omfattar flera affärsområden:
AI-lösningar för automatisering av samtal, kundkommunikation och bokningsflöden.
Rekrytering och personalmatchning där vi använder digitala verktyg och AI för att hitta rätt kompetens snabbt och effektivt.
Digital marknadsföring och media, inklusive strategi, kampanjhantering och varumärkesutveckling.
Ringa AI är vårt senaste flaggskepp en intelligent assistent skapad för att revolutionera hur företag hanterar samtal, kundtjänst och försäljning.
Genom att kombinera AI, data och kreativitet skapar vi lösningar som sparar tid, ökar effektiviteten och stärker kundrelationer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-06
E-post: info@ringaai.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sabina Ai AB
(org.nr 559420-6970)
632 20 ESKILSTUNA Arbetsplats
Ringa AI Jobbnummer
9545609