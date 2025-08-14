Arbeta extra som personlig assistent till kvinna i Eslöv Ref. 1137
2025-08-14
Sydassistans söker nu kvinnliga assistenter till en av våra uppdragsgivare bosatt i centrala Eslöv. Kvinnan som är både verbal och social har MS och är rullstolsburen.
Det är viktigt att du som söker är flexibel, ansvarsfull och öppen. Det ingår tyngre moment i arbetet och du bör därför inte själv ha några fysiska hinder för detta.
Det är ett stort plus om du har erfarenhet av arbete som personlig assistent och delegering på medicin-hantering. Personlig lämplighet är helt avgörande.
Schemat omfattar dag, kväll och nattarbete med sovande jour. Passen är utformade enligt följande: 7.30-20.20 och 19.30-08.30 (5,5h sovande jour)
Företagsinformation
Sydassistans har sedan starten 1994 anordnat personlig assistans åt funktionsnedsatta i södra Sverige. En av våra uppgifter som assistansanordnare är att vara arbetsgivare åt våra uppdragsgivares personliga assistenter. Vi arbetar för att våra uppdragsgivare, trots en funktionsnedsättning, ska kunna leva ett så normalt liv som möjligt. I dagsläget sysselsätter vi ungefär 350 personliga assistenter.
Den personliga assistentens insats är av mycket stor betydelse för vår uppdragsgivares totala levnadssituation. I rollen som personlig assistent hjälper du din uppdragsgivare med de delar av livet som denne själv skulle ha gjort om möjligheten fanns. Som personlig assistent blir du mycket betydelsefull i uppdragsgivarens liv. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Sydassistans AB
(org.nr 556476-1137) Jobbnummer
9458341