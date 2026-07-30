Arbeta extra som ledsagare och avlösare i Lunds kommun
Ekens Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Lund Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Lund
2026-07-30
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ekens Assistans AB i Lund
, Lomma
, Staffanstorp
, Kävlinge
, Malmö
eller i hela Sverige
Nu har vi flera killar och tjejer som söker ledsagare och avlösare
Vi söker dig som vill jobba som ledsagare och/eller avlösare i Lunds kommun.
Oftast är det eftermiddag, kväll eller helg man träffas.
Avlösning innebär att du avlöser föräldrar eller anhörig i hemmet där du tar hand om kunden. Ni kanske spelar spel, ritar, leker eller går till en närliggande lekplats. Denna insats beviljas oftast till barn.
Ledsagning innebär att du tar med dig kunden ut från hemmet. Kan vara att ni gör någon aktivitet tillsammans, går på bio, fikar eller går på promenad. Aktiviteter efter kundens önskemål helt enkelt. Ledsagning beviljas ofta till personer från cirka 12 års ålder.
Bifoga gärna en bild på dig själv i ansökan, många av våra kunder önskar se bild på den sökande.
Skriv gärna om du vill arbeta som ledsagare eller avlösare, eller kanke är du öppen för båda insatserna?
Vi tillämpar löpande urval. Välkommen med din ansökan!
Företagsinformation
Ekens Assistans är en assistansanordnare med fokus på kvalité.
Utöver personlig assistans utför vi även ledsagning och avlösning på uppdrag av kunder boende i Lunds kommun.
Närhet, Medbestämmande och Integritet är nyckelord i vår verksamhet. Vår utgångspunkt är att alla människor har rätt att leva ett självständigt liv utifrån sina förutsättningar för att få största möjliga frihet och glädje i livet. Som anställd hos Ekens Assistans omfattas du av Almega/Vårdföretagarnas kollektivavtal med avtalad tjänstepension, utbildning och friskvård. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ekens Assistans AB
(org.nr 556757-7431), https://ekens.tidvis.se/lediga_tjanster
Vikengatan 5 (visa karta
)
244 65 FURULUND Kontakt
Uppdragsansvarig
Tina Olsson info@ekensassistans.se 046-730090 Jobbnummer
10016337