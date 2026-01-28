Arbeta extra som kundservicemedarbetare på Ragn-Sells!
2026-01-28
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
Nu finns chansen att arbeta hos ett av Sveriges främsta företag inom återvinning och miljö. Om ditt hjärta klappar lite extra för miljö och service kan detta vara helt rätt för dig! Vi söker nu en student som kan arbeta på kontoret i Umeå och stötta upp i kundservicen under våren samt sommaren 2026.
Ansök redan idag då vi arbetar med löpande urval!
OM TJÄNSTEN
Som kundservicemedarbetare kommer du bli en del av ett sammansvetsat team på Ragn-Sells Recycling AB i Umeå. Du välkomnas in i ett stort företag med familjär stämning och hjälpsamma kollegor.
Till en start kommer du erbjudas en utbildning för att lära dig grunderna i arbetet och vad företaget erbjuder sina kunder. Du kommer också gå bredvid andra mer erfarna kollegor, för att sedan successivt ta dig an egna ärenden som ökar i svårighetsgrad. Förutom andra kundservicemedarbetare arbetar du nära transportplanerarna, produktionsadminstratörer, säljare och affärsadministratörer.
Du erbjuds
• En deltidsanställning med goda möjligheter till förlängning efter sommaren
• Att arbeta på ett miljöinriktat bolag med härlig stämning
Som konsult för Academic Work erbjuder vi stora möjligheter för dig att växa professionellt, bygga ditt nätverk och skapa värdefulla kontakter för framtiden. Läs mer om vårt konsulterbjudande.
Dina arbetsuppgifter
Du kommer framför allt hantera ärenden från företagskunder och kollegor, men kan även ha kontakt med privatpersoner.
• Ansvarar för att ta emot och hantera ärenden via mail och telefon. Kundservicen får in ärenden från hela norrlandskusten.
• Utifrån ärendet skapar du en order med förteckning över avfallsmaterial och hur det ska hanteras.
VI SÖKER DIG SOM
• Har arbetslivserfarenhet av kundservice eller annan roll vi bedömer som likvärdig
• Är studerande och kan arbeta extra under terminen samt sommarperioden
• Har mycket god telefon och IT-vana då du behöver hantera flertalet system
• Uttrycker dig obehindrat på både svenska och engelska, i såväl tal som skrift, och är trygg i att kommunicera med olika intressenter
Det är meriterande om du har
• Tidigare erfarenhet av att arbeta med uppsökande försäljning eller komplex ärendehantering över telefon
• Intresse av miljöfrågor
• Anknytning eller är bosatt i Umeå kommun
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam
• Social
Övrig information
• Start: Enligt överenskommelse
• Uppdragslängd: Som minst över vår/sommaren 2026
• Omfattning: Deltid under kundservice öppettider 7-16 samt heltid under sommaren
• Placering: På plats hos Ragn-Sells kontor i Luleå i Oljehamnen eller Umeå på Kontaktvägen 1.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Varaktighet, arbetstid, etc.
Deltid Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
