Arbeta extra på MQ och Hemtex butiker i Skövde!
2025-11-01
Nu söker vi fler Polare som vill arbeta som butikssäljare i vår butikspool för Hemtex och MQ i Skövde. Som Polare är du anställd av oss på Retail Staffing och arbetar på uppdrag för vår kunds räkning. Du blir kopplad till en butikskedja och ambulerar mellan kedjans olika butiker vid behov. Du bokar dig själv snabbt och enkelt via vår app på de arbetspass som passar dig och ditt schema.
Som säljare är du delaktig i butikens alla ordinarie arbetsuppgifter såsom försäljning i kassan och på golvet, kundservice, lager samt plock. Som säljare ger du alltid en god kundupplevelse. Du är utåtriktad och arbetar aktivt med kundmöten. Du tar personligt ansvar och arbetar i team med dina kollegor i butiken.
Erfarenhet/kvalifikationer:
* Det är ett KRAV att du har en annan huvudsaklig sysselsättning i minst ett år framöver. Detta i form av studier på minst 50%, deltidsjobb på minst 50% (behovs- eller timanställning räknas inte), alternativt är egen företagare med aktiv f-skatt
* Du har en fullgjord gymnasieutbildning
* Du har tidigare arbetat som butikssäljare med personlig försäljning inom detaljhandeln
* Det är ett KRAV att du kan arbeta minst 2 pass på vardagar dagtid per vecka, utöver detta finns även möjlighet att jobba helg- och kväll
* Du kan arbeta oregelbundna tider och kan hoppa in med kort varsel
Du har goda språkkunskaper i svenska och engelska
* Du är driven och motiveras av försäljning och kundmöten
* Du tycker det är utvecklande att arbeta i olika butiker
* Du är en lagspelare som trivs bra i nära samarbete med kollegor
* Du är flexibel och trivs med att inte ha ett fast schema
* Du trivs med att arbeta i högt tempo
Vi erbjuder:
* Ett utvecklande extrajobb med möjlighet att arbeta i flera olika butiker inom samma butikskedja
Flexibla arbetstider, då vi arbetar med en app där du själv bokar in dig på pass
Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.
Vi vill förtydliga att det enligt vårt kollektivavtal är ett krav för tjänsten att du har en huvudsaklig sysselsättning på minst 50%. Beskriv din sysselsättning tydligt i din ansökan, tack!
Pga GDPR kan vi endast ta emot ansökningar via denna annons eller vår hemsida retailstaffing.se. Ansökningar skickade via mail registreras inte.
Vänta inte med din ansökan då vi intervjuar och anställer löpande. Varmt välkommen med din ansökan!
Retail Staffing - "We love retail"
Vi samarbetar med flera butikskedjor inom rekrytering och bemanning av butikssäljare och har idag pooler på olika orter i Sverige.
Vi erbjuder våra kandidater att arbeta i världens bästa bransch som uthyrd via vår butikspool.
Retail Staffing Sverige AB är medlem i kompetensföretagen Almega och följer alla gällande kollektivavtal.
Retail Staffing - "We love retail"
