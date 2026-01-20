Arabisktalande boendestödjare sökes, fast tjänst start omgående
Assistans Med Kvalitet i Sverige AB / Vårdarjobb / Stockholm Visa alla vårdarjobb i Stockholm
2026-01-20
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Assistans Med Kvalitet i Sverige AB i Stockholm
Söker en boendestödjare som kan tala arabiska på 50% med start omgående i januari.
Är du sugen på att jobba med något nytt och söker nya utmaningar, vill slippa tunga lyft och personlig hygien.
Arbetstiden varierar mån- fre mellan kl:8-20 på vardagar. Så mellan det spannet måste man kunna arbeta.
Vi arbetar hemma hos våra kunder i deras bostad och har avtal med Stockholms stad, så arbetsplats varierar i olika stadsdelsförvaltningar tillhörande Stockholms stad. Boendestöd är en insats enligt Sol.Publiceringsdatum2026-01-20Dina arbetsuppgifter
Att arbeta som boendestödjare innebär att stödja, motivera och hjälpa utifrån den enskildes behov så att denna kan leva ett så självständigt liv som möjligt. Boendestödet utförs i eller utanför hemmet beroende på beviljade insatser.
Arbetsuppgifterna är varierande och du som boendestödjare måste vara flexibel och kunna växla arbetssätt under dagen, beroende på vilken kund du möter.
Vanligt förekommande arbetsuppgifter är att ge kunden stöd vid myndighetskontakter och läkarkontakter men också stödja vid vardagliga situationer så som matlagning, städning, planering och struktur, inköp och ärenden, tekniska bitar, ekonomiska göromål.
UTBILDNING ÄR ETT KRAV! Vi söker dig som är undersköterska, vård och omsorgsprogrammet eller motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Det räcker inte att ha goda kunskaper i svenska språket. Du måste ha avancerade kunskaper både i tal och skrift då vi jobbar mycket med myndighetskontakter och samverkan med andra aktörer.
Vi erbjuder en härlig arbetsplats med flera förmåner.
Bifoga CV och personligt brev i ansökan. Märk ansökan: BS50
ALLA EVENTUELLA FRÅGOR GÄLLANDE TJÄNSTEN BESVARAS ENBART VIA MAIL, EJ SAMTAL!
VILL EJ BLI KONTAKTAD AV SÄLJARE Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-19
E-post: jobb@assistansmedkvalitet.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "boendestödjare start omgående". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Assistans Med Kvalitet i Sverige AB
(org.nr 556979-5528), http://www.assistansmedkvalitet.se Kontakt
Admin
Assistans med kvalitet AMK jobb@assistansmedkvalitet.se Jobbnummer
9695547