Är du Victoriahems nästa stjärna inom uthyrning?
Adecco Sweden AB / Säljarjobb / Karlskrona Visa alla säljarjobb i Karlskrona
2025-09-01
Är du en person som älskar att bygga relationer, är serviceminded och har ett stort hjärta för att hjälpa människor? Vi letar nu efter en Uthyrare som inte bara ser till att hitta rätt hyresgäster utan också gör hela uthyrningsupplevelsen till något positivt och minnesvärt!Publiceringsdatum2025-09-01Om tjänsten
I den här rollen får du en nyckelposition i vårt uthyrningsteam där ditt primära fokus är att fylla våra lediga bostäder snabbt och effektivt. Vi har ambitiösa mål och strävar efter 0 % vakans.
Ditt främsta ansvar är att ta hand om de bostadssökande som anmäler sitt intresse. Du kommer ha många dagliga telefonsamtal där du aktivt kontaktar sökande för att se om de matchar rätt bostad. Rollen innebär också att du tänker kreativt och utanför boxen för att hitta rätt hyresgäster och skapa långsiktiga relationer.
Den administrativa delen av uthyrningen hanteras centralt i Malmö, vilket ger dig möjlighet att fokusera på människor, relationer och service. Arbetet inkluderar visningar och möten på plats, och kan ibland innebära kvällar och helger.
I din roll som uthyrare kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebära:
• Kontakta och följa upp bostadssökande via telefon för att matcha rätt bostad.
• Genomföra visningar och bygga långsiktiga relationer med både bostadssökande och hyresgäster.
• Tänka kreativt kring hur vi kan nå ut till fler potentiella hyresgäster.
• Samarbeta med vår centrala uthyrningsenhet för en smidig process.
• Representera Victoriahem och bidra till god kundvård i alla kontakter.
Tjänsten som uthyrare är en rekrytering med start enligt överenskommelse.
Om dig
Vi söker dig som är social, relationsinriktad och lösningsfokuserad. Du har ett säljande driv men med en stark känsla för service och kundvård. Du gillar att ta initiativ, vågar tänka nytt och är bekväm med att ha många dagliga samtal.
Din passion för service gör att du alltid ser till att hyresgäster och kunder känner sig sedda, hörda och väl omhändertagna.
Vi tror att du:
• Har lätt för att bygga förtroende och skapa relationer.
• Är initiativrik, social och van vid att ta kontakt med nya människor.
• Har B-körkort och tillgång till bil för att kunna nå våra hyresgäster och olika områden.
Ett intresse för uthyrning eller fastighetsbranschen är ett plus, men det viktigaste är din rätta attityd och ditt engagemang. Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet.
Om Victoriahem
Välkommen till Victoriahem, ett fastighetsbolag där både hyresgäster och personal trivs! Att vi har kommit så här långt är tack vare alla drivna, engagerade och kunniga medarbetare. Vår arbetsmetod är frihet under ansvar, tillsammans med en prestigelös anda som gör att vi vågar tänka nytt och prova nya idéer. Vi tar idag hand om ca 40 000 familjers hem och vi fortsätter växa. Nu hoppas vi att även du vill vara med på vår resa!
Läs mer på vår https://www.victoriahem.se/om-oss/jobba-hos-oss/.
Kontaktuppgifter
I den här rekryteringen samarbetar Victoriahem med Adecco. Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare:
Marie Ekvall via marie.ekvall@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Välkommen med din ansökan! Ersättning
