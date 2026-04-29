Är du Victoriahems nästa stjärna inom uthyrning
2026-04-29
Är du en person som älskar försäljning, bygga relationer och samtidigt har ett stort hjärta för att hjälpa människor? Vi letar nu efter en Uthyrare som inte bara ser till att hitta rätt hyresgäster utan också gör hela uthyrningsupplevelsen till något positivt och minnesvärt!Publiceringsdatum2026-04-29Om tjänsten
I den här rollen får du en nyckelposition i vårt områdesteam där ditt primära fokus är att fylla våra lediga bostäder snabbt och effektivt. Vi har ambitiösa mål och strävar efter 0 % vakans.
Du kommer att arbeta med att bygga relationer och skapa förtroende hos bostadssökande samt befintliga hyresgäster. Den administrativa delen av uthyrningsprocessen hanteras av vår centrala uthyrningsenhet i Malmö, vilket gör att du kan fokusera på att vara på plats i området, genomföra visningar och förstärka vår lokala närvaro.
Arbetstiderna kan inkludera kvällar och helger, och du får möjlighet att arbeta i ett engagerat team med höga ambitioner.
I din roll som uthyrare kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebära:
Genomföra visningar och skapa långsiktiga relationer med bostadssökande.
Samarbeta med vår centrala uthyrningsenhet för att underlätta en effektiv uthyrningsprocess.
Representera företaget och bygga förtroende hos våra hyresgäster och bostadssökande.
Tjänsten som Uthyrare är en rekrytering med start enligt överenskommelse.
Om dig
Vi söker dig som har en säljande personlighet och älskar att möta människor för att erbjuda lösningar. Du är en kommunikationsstjärna med en naturlig förmåga att bygga relationer och skapa förtroende.
Som problemlösare är du både proaktiv, effektiv och lösningsorienterad, du trivs i en målinriktad miljö och drivs av att uppnå höga resultat.
Din passion för service gör att du alltid ser till att hyresgäster och kunder känner sig sedda, hörda och väl omhändertagna.
Du är flexibel och kan anpassa dig efter verksamhetens behov, inklusive att arbeta varierande arbetstider.
Vi tror att du:
Är resultatorienterad och har en förmåga att engagera både dig själv och andra.
Har goda språkkunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Har B-körkort och tillgång till bil för att kunna nå våra hyresgäster och olika områden.
Ett intresse för uthyrning eller fastighetsbranschen är ett plus, men det viktigaste är din rätta attityd och ditt engagemang. Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet.
Om du söker en social och utåtriktad roll där du får kombinera kundkontakt, service och affärsmässighet, är detta rätt möjlighet för dig!
Om Victoriahem
Läs mer om oss som arbetsgivare och bolag på vår https://www.victoriahem.se/om-oss/jobba-hos-oss/.
Kontaktuppgifter
I den här rekryteringen samarbetar Victoriahem med Adecco. Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare:
Marie Ekvall via marie.ekvall@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden AB
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se
211 18 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Adecco Kontakt
Recruitment Consultant
Marie Ekvall marie.ekvall@adecco.se Jobbnummer
9883832
9883832