Är du veterinär med erfarenhet inom tandvård? Vi söker dig!
UmeVet AB / Veterinärsjobb / Umeå Visa alla veterinärsjobb i Umeå
2025-11-13
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos UmeVet AB i Umeå
Vi är en nyöppnad veterinärklinik och söker nu en veterinär med erfarenhet av odontologi/tandvård som vill vara med och bygga upp vår verksamhet.
Vi erbjuder:
Möjlighet till flexibel anställningsform (anställning eller konsult)
Moderna lokaler och trevlig arbetsmiljö
Goda möjligheter att påverka rutiner och utveckling av tandvårdsverksamheten
Fantastisk möjlighet att utvecklas och lära dig av erfarna kollegor som arbetar uteslutande med veterinär tandvård och är utbildade av några av Europas främsta specialister
Vi söker dig som:
Är legitimerad veterinär
Har erfarenhet av veterinär tandvård
Är engagerad, noggrann och tycker om att arbeta i team
Låter det intressant?
Varmt välkommen att skicka din ansökan eller frågor till: info@umevet.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Vi önskar ta emot ansökningarna via e-post.
E-post: info@umevet.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare UmeVet AB
(org.nr 559500-0398), https://umevet.se
Stenhuggaregatan 2 A (visa karta
)
913 35 HOLMSUND Jobbnummer
9603422