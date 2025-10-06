Är du ventilationsmontör/injusterare och vill bli besiktningsman?
2025-10-06
, Österåker
, Håbo
, Upplands-Bro
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Vi söker dig som är ventilationsmontör/injusterare eller ledande montör inom luftbehandling och vill ta nästa steg i karriären som besiktningsman inom luft.
Vem söker vi?
Vi söker efter dig som arbetat som ventilationsmontör, injusterare alternativt som ledande montör inom luftbehandling i minst fem år. Vi kommer att utbilda dig till att bli besiktningsman och projekt/byggledare, så du känner dig trygg i din nya roll. Det enda du behöver är grundkunskaperna inom luftbehandling och en drivkraft att lära dig mer.
Du är prestigelös, lyhörd och är duktig på att skapa en förtroendefull dialog med andra. Det är viktigt att du är lösningsorienterad och anpassningsbar då projektens förutsättningar snabbt kan ändras. Du samarbetar bra med andra samtidigt som du är självständig i ditt arbete.
B-körkort är ett krav.
Vad erbjuder vi dig
Hos CSK Projekt erbjuds du ett flexibelt arbete med stort inflytande över din egen vardag. På CSK Projekt är det absolut viktigaste att vi har medarbetare som mår bra och som känner att det finns en bra work-life-balance. Det vi säljer är expertkompetens som innehas av våra medarbetare. Därför är du den absolut viktigaste resursen vi har inom bolaget och vi kommer göra allt för att du ska må bra på arbetsplatsen.
Förutom ett yrkesmässigt samarbete så erbjuds du en arbetsplats med ett härligt gäng som gillar att umgås och ha kul tillsammans, både på och utanför jobbet. Våra medarbetare är engagerade, lojala och tvekar inte på att ställa upp för varandra i alla lägen. Hos CSK Projekt får du en arbetsplats där du får möjlighet att utvecklas och växa inom din yrkesroll. Vi arbetar kontinuerligt med att erbjuda utbildningar till samtliga medarbetare.
Avslutningsvis så erbjuds våra medarbetare förmånliga villkor så som friskvårdsbidrag, pension och försäkringar. Vi anordnar även AW:s, sommar- och julfest och åker på utlandsresa tillsammans en gång per år. Allt för att stärka sammanhållningen i gruppen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare CSK Projekt AB
195 60 ARLANDASTAD Körkort
