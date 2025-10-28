Är du vass på tunnplåt? Här är tjänsten för dig!
Nr.1 Personalpartner AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Skövde Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Skövde
2025-10-28
, Tibro
, Tidaholm
, Götene
, Skara
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nr.1 Personalpartner AB i Skövde
, Tibro
, Tidaholm
, Götene
, Skara
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-10-28Dina arbetsuppgifter
Är du en noggrann och tekniskt intresserad person som trivs i en varierad roll? Nu söker vi dig som vill arbeta med både kantpressning och laserskärning i en modern produktionsmiljö.
I den här rollen får du jobba nära dina kollegor i produktionen och vara en viktig del i att forma och bearbeta detaljer i tunnplåt. Du kommer främst att arbeta vid kantbockningsmaskin eller lasermaskin, där du både kör och programmerar maskinerna efter ritningsunderlag. Verktygsbyten och kvalitetskontroller är en naturlig del av ditt dagliga arbete.
Arbetet är förlagt till tvåskift, vilket ger en bra variation och ett jämnt tempo i vardagen
Bakgrund och personliga egenskaper
Vem söker vi?
Du behöver inte kunna allt från början - det viktigaste för oss är att du är engagerad, pålitlig och vill lära dig. Har du tidigare erfarenhet av kantpressning eller laserskärning, eller relevant utbildning inom industri, är det såklart meriterande.
Vi tror att du:
Är tekniskt intresserad och gillar att arbeta praktiskt.
Har vana av verkstadsmiljö och handverktyg.
Är noggrann och har ett öga för kvalitet.
Trivs med att arbeta både självständigt och i team.
Har du dessutom erfarenhet av plåtbearbetning som bockning eller laserskärning är det ett plus - men inget krav.
Vad vi erbjuder
FIRST Personalpartner är ett auktoriserat bemanningsföretag inriktat mot industrin. Vi har personal för inhyrning och rekrytering. Vi arbetar lokalt och strävar alltid efter att anställa personal med efterfrågad kompetens så nära kundföretaget som möjligt. Tjänsten är en hyrrekrytering, vilket innebär möjlighet till anställning hos kundföretaget efter inhyrningsperioden. Ansökningarna behandlas löpande varvid tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Lön regleras i enlighet med bemanningsavtalet.
Vi ser fram emot din ansökan redan idag! Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "1016". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nr.1 Personalpartner AB
(org.nr 556606-5800), https://www.firstpersonal.se/ Arbetsplats
First Personalpartner Jobbnummer
9578647