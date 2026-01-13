Är du vass på CNC och Mastercam? Vi vill ha dig!
Bemano AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Katrineholm Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Katrineholm
2026-01-13
, Vingåker
, Flen
, Finspång
, Eskilstuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bemano AB i Katrineholm
, Eskilstuna
, Västerås
, Sollentuna
, Stockholm
eller i hela Sverige
CNC-operatör med specialisering i Mastercam - Svarv/Fräs
Vi söker en kvalificerad och engagerad CNC-operatör med djupgående kunskap i Mastercam till vårt team! Har du expertis inom programmering av CNC-maskiner för svarv eller fräs och brinner för precision och effektivitet? Då är du den vi letar efter!Publiceringsdatum2026-01-13Dina arbetsuppgifter
Avancerad programmering av CNC-maskiner (svarv och/eller fräs) med Mastercam.
Skapande och optimering av verktygsbanor i Mastercam för hög precision och effektiv produktion.
Tillverkning av komplexa detaljer utifrån tekniska ritningar och CAD-modeller.
Justering och simulering av program i Mastercam för att minimera fel och maximera kvalitet.
Kvalitetskontroll av bearbetade komponenter och löpande underhåll av maskiner.
Samarbete med konstruktörer och produktionsteam för att säkerställa bästa resultat.Kvalifikationer
Dokumenterad erfarenhet av CNC-programmering i Mastercam (gärna nyare versioner).
God förståelse för svarv- och/eller fräsbearbetning.
Förmåga att skapa och optimera verktygsbanor för olika material och geometrier.
Starka kunskaper i att läsa och tolka tekniska ritningar och 3D-modeller.
Relevant utbildning inom CNC-teknik, maskinteknik eller motsvarande arbetslivserfarenhet.
Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift.
Meriterande:
Erfarenhet av fleraxliga maskiner (3-5 axlar) och avancerad bearbetning.
Kunskap i andra CAM-system eller CAD-program (t.ex. SolidWorks, AutoCAD).
Erfarenhet av material som stål, aluminium eller titan.
Truck- och traverskort.
Vi erbjuder:
En högteknologisk arbetsmiljö med moderna CNC-maskiner.
Möjligheter till vidareutbildning, särskilt inom Mastercam och relaterade teknologier.
Ett engagerat och stöttande team samt konkurrenskraftiga villkor.
Chans att arbeta med varierande och utmanande projekt.
Ansökan: Skicka ditt CV och ett personligt brev där du beskriver din erfarenhet av Mastercam till [e-postadress] senast [datum]. Märk ansökan med "CNC-operatör Mastercam". Urval sker löpande, så ansök redan idag!
Är du redo att ta din Mastercam-expertis till nästa nivå och skapa precision i världsklass? Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-12
E-post: chivai@bemano.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Cnc operatör CAM Katrineholm". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bemano AB
(org.nr 559487-6426)
641 36 KATRINEHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9681862