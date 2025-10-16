Är du vårdlärare och vill vara med på en spännande resa?
EnRival AB / Gymnasielärarjobb (yrkesämnen) / Göteborg Visa alla gymnasielärarjobb (yrkesämnen) i Göteborg
2025-10-16
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos EnRival AB i Göteborg
, Partille
, Kungälv
, Kungsbacka
, Borås
eller i hela Sverige
Om EnRival Utbildning AB
Utbildning är en kritisk faktor för den som söker jobb. Oavsett hur duktig man är kräver arbetsgivaren nästan alltid en formell utbildning av något slag.
EnRival Utbildning erbjuder tjänster som sluter gapet mellan utanförskap och anställningsbarhet. Vägen går via karriärvägledning och utbildning, fram till en stark position på arbetsmarknaden.
Vill du bli en av våra vårdlärare till vår nya vårdbiträdesutbildningen?
Ditt uppdrag
Uppdraget innebär platsbunden vuxenutbildning inom vårdämnen i Skövde och vi söker därför dig som kan tänka dig att veckopendla eller flytta enligt upplägg med oss som arbetsgivare.
Som vårdlärare handleder och undervisar du, samt bedömer elevens kunskap, enligt vård- och omsorgsprogrammets kursplaner. Du ansvarar för betygssättning.
I tjänsten som vårdlärare ingår även planering och uppföljning av APL.
Du kommer att jobba i ett team med flera kollegor.
Till din hjälp har du utbildade pedagoger som stödjer inlärning och bistår vid praktiska moment samt uppföljning.
Undervisningen bedrivs på plats i Skövde.
Din kompetens och bakgrund
• Du skall vara behörig, legitimerad, vård- och omsorgslärare.
• Du skall ha minst ett (1) års erfarenhet av att undervisa inom vård och omsorg.
Vi blir glada om du även har någon av följande kompetenser:
• yrkeserfarenhet från vård och omsorgsarbete
• legitimation i ytterligare ämnen, i synnerhet svenska.
• goda språkkunskaper i t.ex. arabiska
Dokumentation
Tjänsten innebär även viss dokumentation mot uppdragsgivare, elev och huvudman. Dessutom samarbete med myndighetsutövare samt branschorganisationer.
God digital kompetens krävs, då vi använder oss av flera digitala verktyg.
Din personlighet
Du älskar att hjälpa människor, och du brinner för att förmedla kunskap. Du har en god förmåga att motivera eleven till att nå sina mål.
Som person är du trygg, inkännande och empatisk. Ditt flexibla förhållningssätt gör att du kan lösa problem.
Du har en god social kompetens samt vilja och förmåga att arbeta i grupp/nätverk.
På EnRival Utbildning behöver du vara en lagspelare med positivt driv och klokskap.
Anställningsform
Heltid. Tillsvidare eller enligt överenskommelse.
Tillträde så fort som möjligtPubliceringsdatum2025-10-16Så ansöker du
Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev via vår e-rekrytering.
Observera de formella kraven under kompetens och bakgrund, dessa är obligatoriska ska-krav.
Vi behandlar inkomna ansökningar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
För mer information och frågor, kontakta Marie Sandvall marie.sandvall@enrival.se
0704-53 22 70 Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Enrival AB
(org.nr 556689-0207) Arbetsplats
EnRival Jobbnummer
9559847