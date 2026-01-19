Är du vår sommarfarmaceut? Få bred erfarenhet i sommar - jobba på flera apo
Kronans Apotek AB / Apotekarjobb / Stockholm Visa alla apotekarjobb i Stockholm
2026-01-19
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kronans Apotek AB i Stockholm
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
, Huddinge
eller i hela Sverige
Välkommen till vår värld! Vår vision är en värld som mår bra, och du kan hjälpa oss att göra den visionen verklig. Vi tror att meningsfulla arbetsuppgifter, starka teamrelationer och en generös dos skratt skapar en arbetsmiljö som inspirerar och stärker oss och alla våra kunder. Med fokus på både här och nu, samt på framtiden - bidrar vi tillsammans till en värld som mår bra!
Är du nyfiken, kunskapstörstande och redo för nya erfarenheter?Nu söker vi sommarfarmaceuter som vill jobba på flera olika apotek på Gotland. Detta är en perfekt möjlighet för dig som tar examen som farmaceut sommaren 2026 och vill utforska yrket, bredda din erfarenhet och lära känna olika apotek - allt i en och samma anställning. Eller så är du kanske idag legitimerad farmaceut och är nyfiken på att prova något nytt och spännande hos oss i sommar?
I rollen som sommarfarmaceut hos oss får du chansen att utvecklas tillsammans med kunniga kollegor, möta olika kundgrupper och få inblick i flera verksamheter. Varför välja ett apotek när du kan få flera?
Våra apotek på Gotland omfattas av 3 apotek på ön, vilket är Slite, Klintehamn och Visby.Du kommer att jobba på orterna som angivits ovan.
Du får ersättning i form av ett arvode för att detta är en rörlig tjänst samt får ersättning för reskostnader (milersättning eller biljett för kollektivtrafik) samt restid om resan överstiger 1 timme enkel väg från hemmet.
Tillgång till bil är en fördel, men samtliga apotek går att nå med kollektivtrafik.
Vi söker dig tar examen till sommaren eller som idag är legitimerad receptarie eller apotekare. För att trivas i rollen tror vi att du har ett genuint intresse för att hjälpa kunder till god läkemedelsanvändning och bättre hälsa. Vi tror också att du trivs som bäst när du är en del av ett engagerat team som arbetar mot gemensamma mål.
Din ansökan Om detta låter som rätt utmaning för dig tveka inte att skicka din ansökan till oss. Urval och intervjuer kommer att ske löpande. I din ansökan vill vi ha ditt CV eller din LinkedInprofil. Personligt brev? Det kan du skippa! Vi är intresserade av din kompetens, lära känna dig gör vi vid en eventuell intervju.
I slutet av rekryteringsprocessen tillämpar vi en bakgrundskontroll på samtliga personer vi vill anställa, oavsett roll eller funktion. Då vi enbart tillämpar detta på slutkandidat informerar vi mer om det längre fram.
Varmt välkommen med din ansökan!
Har du skyddade personuppgifter? Kontakta oss via rekrytering@kronansapotek.se
för en säkrare ansökningsväg. Ange vilken tjänst det gäller, men skicka inga personuppgifter eller handlingar. Din ansökan bedöms på samma sätt som övriga.
Vi bryr oss mer - och det är även något vi delar med våra fackliga parter och tillsammans arbetar vi för en värld som mår bra. För att komma i kontakt med våra fackliga representanter kan du maila Stephanie Nielsen på Unionen via stephanie.nielsen@kronansapotek.se
eller Aisha Karimi på Sveriges Farmaceuter via af.kronan@sverigesfarmaceuter.se
. Vill du fördjupa dig i vårt kollektivavtal? Du hittar hela avtalet här!
Så vilken väg vill du ta för att upptäcka din fulla potential? Leda, bredda eller djupa - valet är ditt!
Vi tror på att varje medarbetare har sin egen unika resa att göra, och vi är här för att stötta dig på den resan. Genom Må-bra samtal och vår kompetenstidsplan skräddarsyr vi en utvecklingsväg som passar just dig. Kanske vill du bli apotekets stjärna i kundservice, eller kanske lockar det dig att dyka djupare in i vår digitala värld? Möjligheterna är oändliga! Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kronans Apotek AB
(org.nr 556787-2048), https://www.kronansapotek.se/ Arbetsplats
Kronans Apotek Jobbnummer
9691346