Är du vår nya undersköterska till vårt team på avdelning 8?
2025-08-14
Sjukhusen i väster är en förvaltning inom Västra Götalandsregionen och består av fyra sjukhus -
Alingsås lasarett, Angereds närsjukhus, Högsbo närsjukhus och Kungälvs sjukhus. Cirka 3000 medarbetare arbetar varje dag hos oss för att ge en god och säker specialistsjukvård av högsta kvalitet.
Vi på avdelning 8
Avdelning 8 är en del av verksamhet Medicin på Kungälvs sjukhus.
Vår nya avdelning är byggd så att varje team med undersköterskor, sjuksköterskor, paramedicinare och läkare får bästa förutsättningar att ta vara på varandras och patienternas resurser och kompetens.
Vi är en specialistmedicinavdelning med inriktning mot hematologi, gastroenterologi, diabetes och IMA. På avdelningen finns specialistkompetens och avancerad teknik för att vårda patienter som behöver medicinsk akutvård.
Vi har ett tätt samarbete med andra enheter inom verksamhet Medicin.
Arbetsuppgifter och arbetssätt
Arbetet på avdelningen är kunskapsintensivt, utvecklande och spännande. Vi arbetar med personcentrerad vård, vilket innebär att alla professioner - sjuksköterskor, undersköterskor och läkare - arbetar i ett gemensamt team tillsammans med patienten.
Vi söker dig som kan arbeta självständigt såväl som i team. Arbetssättet kräver att du har ett driv av att vilja lära dig nya saker och kan ställa om snabbt i akuta situationer.
Du ska vara utbildad undersköterska och det är meriterande med erfarenhet av våra specialiteter. För oss är det viktigt att du drivs av att vara med och utveckla vården med patienten i centrum, liksom att aktivt dela med dig av din kunskap till kollegor och lika nyfiket ta del av kollegornas kompetens.
Vi erbjuder ett arbete som är omväxlande och roligt i toppmodern arbetsmiljö samt med gott stöd av erfarna arbetskamrater och ett kunnigt ledarskap.
Skyddad yrkestitel
Från den 1 juli 2023 är undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att du kommer att behöva ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska inom vård och omsorg. På Socialstyrelsens hemsida kan du läsa mer om skyddad yrkestitel för undersköterskor - där framgår också vilka övergångsregler som gäller:
Undersköterska skyddad yrkestitel från 1 juli 2023 - (socialstyrelsen.se)
Välkommen till vår avdelning!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
