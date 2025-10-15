Är du vår nya undersköterska? Parkgården väntar på dig!
Ulricehamns kommun, Vård- och omsorgsboende inom äldreomsorg / Undersköterskejobb / Ulricehamn Visa alla undersköterskejobb i Ulricehamn
2025-10-15
, Borås
, Mullsjö
, Tranemo
, Svenljunga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ulricehamns kommun, Vård- och omsorgsboende inom äldreomsorg i Ulricehamn
Ulricehamns kommun är i en spännande expansionsfas - vi växer men bevarar vårt lilla samhälles själ. Som kommunens största arbetsgivare, med över 2 200 medarbetare i mer än 100 olika yrkesroller, erbjuder vi ett arbetsliv där samhällsnytta, utveckling och gemenskap går hand i hand. Här präglas vardagen av Vision 2040 - "Tillsammans mot framtiden", där vi utvecklar, tänker nytt och njuter av livet, tillsammans.
Att jobba hos oss innebär att göra verklig skillnad i människors vardag - varje dag, året om. Här finns unik variation i uppdragen, stora möjligheter till personlig och karriärmässig utveckling, och en kultur som uppmuntrar både mod och engagemang.
Är du redo att forma framtidens Ulricehamn, tillsammans med oss?
Sektor välfärd består av de fyra verksamheterna funktionsnedsättning, hemtjänst och hemsjukvård, individ- och familjeomsorg samt vård- och omsorgsboenden.
Ulricehamns kommun vill bli Sjuhärads bästa offentliga arbetsgivare. Vi satsar också på att göra vår redan bra äldreomsorg ännu bättre.
Vi söker dig som är bra på det du gör, men vill bli ännu bättre. Du som känner extra för att ge äldre en meningsfull vardag, förutom att ge dem den bästa vård och omsorg de kan få, passar hos oss. Just nu jobbar vi intensivt med att utveckla vårt eget Leva-koncept, som handlar om att ge de som bor hos oss livskvalitet, trygghet, och meningsfullhet på individnivå. Varje person är viktig för oss! Både medarbetare och boende!
Vi har fem vård- och omsorgsboenden placerade på olika ställen i kommunen. Solrosen och Ryttershov hittar du i de vackra centrala delarna av Ulricehamn medan Ekero, Parkgården och Hökerumsgården finns i de naturnära utkanterna av kommunen.Publiceringsdatum2025-10-15Arbetsuppgifter
Din främsta uppgift är att säkerställa att varje person får sina behov av omsorg och omvårdnad tillgodosedda. Vi utgår alltid från vårdtagarens behov och bemöter varje individ med respekt och värme. Hos oss får du ett varierande arbete där du kombinerar eget ansvar med nära samarbete. Tillsammans med kollegor och andra professioner inom äldreomsorgen arbetar du för att varje vårdtagare ska få en trygg, meningsfull och aktiv tillvaro med möjlighet att leva ett så självständigt liv som möjligt.
Arbetet innefattar vård- och omsorgsarbete enligt SoL, i uppdraget ingår också att utföra delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter enligt HSL. Du hjälper vårdtagaren i deras vardag och dina arbetsuppgifter består av bland annat personlig omvårdnad, måltidsstöd och socialt umgänge. I arbetet ingår även att vara delaktig på olika möten såsom APT, teamträffar, avvikelsemöten m.m. Arbetstider är dag, kväll och helg.
Vi vill att vår personal ska må bra, både på och utanför jobbet och man har därför rätt till friskvårdsbidrag i Ulricehamns kommun.Kvalifikationer
Vi söker två engagerade undersköterskor som brinner för att arbeta med människor. Den ena tjänsten är inom demensvård och den andra inom somatisk vård. Vi söker dig som vill bidra till att skapa en trygg, meningsfull och aktiv vardag för våra boende. Du har ett stort engagemang för omsorgsarbete och bidrar med kreativitet, ansvarstagande och förmåga att skapa delaktighet tillsammans med både kollegor och boende.
Du har ett självständigt och flexibelt arbetssätt och tycker om att dela med dig av dina erfarenheter till andra. Vi ser också gärna att du är modig, engagerad, glad och lite envis. Många medarbetare i Ulricehamns kommun kan fler än ett språk. Det är en värdefull tillgång, men det är också viktigt att behärska svenska som ett grundspråk. För att lyckas i arbetet behöver du ha goda kunskaper i svenska i både tal och skrift samt god dokumentations- och datorvana. Vi använder oss av digitala arbetsredskap i vårt dagliga arbete samt skriver genomförandeplaner digitalt som används utifrån brukarens fokus. Du tycker om varierande arbetstider dag/kväll och helg.
Stämmer ovanstående in på dig?
Då hoppas vi att du snart hör av dig och söker tjänsten hos oss och blir en del av vårt fantastiska gäng. Vi tillämpar löpande rekrytering så vänta inte med din ansökan!
ÖVRIGT
Vänta inte med din ansökan - urval och intervjuer kommer ske löpande under ansökningstiden.
Referenstagning påbörjas efter första telefonintervjun.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
När du söker jobb hos oss tar vi endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem för hantering i enlighet med GDPR.
Vänligen observera att enligt offentlighetsprincipen är ansökningshandlingar allmänna offentliga handlingar som lämnas ut på begäran. Om du som sökande omfattas av sekretess ombeds du ta kontakt med kontaktpersonen för annonsen. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C283805". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ulricehamns kommun
(org.nr 212000-1579), https://www.ulricehamn.se/omkommunen/politik-och-beslut/visionochledningsfilosofi/ Arbetsplats
Ulricehamns kommun, Vård- och omsorgsboende inom äldreomsorg Kontakt
Enhetschef
Anna Andersson anna.andersson2@ulricehamn.se 0321-59 58 27 Jobbnummer
9557512