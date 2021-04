Är du vår nya topp-säljare? - Power Of Nature AB - Säljarjobb i Gnosjö

Power Of Nature AB / Säljarjobb / Gnosjö2021-04-05Vad driver dig till att göra ett bra jobb?Pengar?Utvecklingsmöjligheter?Viljan att vara bäst på det du gör?Tävlingar?Trevliga kollegor?Ha roligt på jobbet?Till rätt person kommer vi erbjuda en tjänst som tillhandahåller allt detta!Vi erbjuder:Marknadens bästa provisionsystemGarantilön per demoRullande säljutbildningarMöjligheten att snabbt klättra i karriärstegenVäldigt meriterande yrkeserfarenhetMöjligheten att styra dina egna arbetstiderTävlingar med fantastiska prierPersonen vi söker bör vara något av följande: Socialt kompetent, ansvarstagande, målmedveten, självgående, positiv, ha förmågan att tänka utanför boxen.Stämmer det in på dig? Sök jobbet redan idag!Att kunna prata svenska obehindrat samt körkort och tillgång till bil är ett krav för tjänsten.Tidigare erfarenhet av försäljning är meriterande men inte ett krav då vi regelbundet utbildar och kompetensutvecklar vår personal.#jobbjustnu2021-04-05Sista dag att ansöka är 2021-04-19Power Of Nature ABÅnghammargatan 433292 GISLAVED5671736