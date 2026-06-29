Är du vår nya Studie- och yrkesvägledare? Vi söker en SYV på 20 %!
Academedia Support AB / Yrkesvägledarjobb / Vallentuna Visa alla yrkesvägledarjobb i Vallentuna
2026-06-29
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Vittraskolorna, ett av Sveriges ledande friskoleföretag med 24 för- och grundskolor runt om i landet. Tillsammans ansvarar vi för cirka 8000 barn och elever och har cirka 1000 medarbetare. Vi startade vår första skola 1993 och ingår sedan 2008 i AcadeMedia, Nordens största utbildningsföretag. Vittra är en samhällsengagerad för- och grundskola där barn och elever lär sig om sig själva och världen. Hos oss formas medvetna barn och elever som får rätt verktyg och kunskap för att skapa ett bättre och mer hållbart samhälle. Det gör vi med vår unika pedagogiska riktning som baseras på tre delar: medvetet lärande, modig kultur och tydlig struktur.
Vill du vara med och vägleda våra elever mot framtiden? Vittra Vallentuna söker nu en engagerad och professionell studie- och yrkesvägledare (SYV) som vill bli en viktig del av vår skolgemenskap. Tjänsten passar perfekt för dig som vill kombinera detta med ett annat uppdrag, studier eller pension.
Ditt uppdrag
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 20 %, vilket motsvarar en arbetsdag i veckan. Vilken dag bestämmer vi i samråd med dig för att det ska passa verksamheten och ditt schema bäst.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar:
Vägledning: Individuella vägledningssamtal samt gruppvägledning för elever inför vidare studier och framtida yrkesval.
Information: Informera elever och vårdnadshavare om gymnasievalet, utbildningsvägar och arbetsmarknad.
Samverkan: Organisera och hålla i kontakter kring prao samt samverka med lärare och elevhälsoteam för att integrera SYV i den dagliga undervisningen.
Dokumentation: Administrativt arbete och dokumentation som hör till studie- och yrkesvägledningen.Publiceringsdatum2026-06-29Profil
Vi söker dig som har en studie- och yrkesvägledarexamen.
Du har ett genuint intresse för unga människor och en förmåga att möta varje elev utifrån deras unika förutsättningar.
Du är självständig och strukturerad, eftersom du äger och driver SYV-processen på skolan under din arbetsdag.
Du är kommunikativ och har lätt för att samarbeta med både elever, kollegor och vårdnadshavare.
Vi erbjuder
Vittra Vallentuna är en F–9-skola med ett starkt pedagogiskt fokus och ett nära samarbete mellan olika professioner. Hos oss får du en trygg arbetsmiljö, fantastiska kollegor och kollektivavtalade förmåner via AcadeMedia.
Ansökan och process (viktig information inför sommaren)
Eftersom sommarsemestrarna står för dörren vill vi informera om att ingen återkoppling eller hantering av ansökningar kommer att ske under sommaren. Vi ber dig därför att ha tålamod med att höra från oss.
Intervjuer: Urval och intervjuer kommer att påbörjas under augusti.
Anställningsform: Tillsvidareanställning (20 %) som inleds med 6 månaders provanställning.
Tillträde: Efter överenskommelse.
Varmt välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem!
Kontakt:Rektor Kenny Kvarnström: kenny.kvarnstrom@vittra.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare AcadeMedia Support AB
(org.nr 556568-8479)
186 54 VALLENTUNA SOCKEN Arbetsplats
Vittra Kontakt
Rekryterare
Kenny Kvarnström kenny.kvarnstrom@vittra.se Jobbnummer
9982738