Är du vår nya stjärna? Timmis vaken natt samt dag/dygn
2025-12-11
Är du vår nya vikarie? Positiv, pålitlig, lugn och djurintresserad personlig assistent sökes!
Vi söker en gullig vikarie som kan arbeta vid sjukdom, semester och annan frånvaro. Arbetet är hos vår tjej i 30-årsåldern som bor i en egen lägenhet på gård i Östra Göinge.
Vem söker vi?
En person som är:
trygg, lyhörd och ödmjuk
djurintresserad och trivs med dubbelbemanning
som har körkort och som kan ta sig till arbetsplatsen med egen bil eftersom arbetsplatsen ligger lantligt.
Arbetstid och arbetsuppgifter
Minst två vaken-nattpass i månaden, utöver övriga vikariepass
Möjlighet till dygnspass och längre pass
Stöd till vår tjej omkring allt i vardagen: omvårdnad, kommunikation, förflyttningar, promenader, ridning och aktiviteter
Du får den bredvidgång du behöver för att känna dig trygg i rollen.
Vi erbjuder
En varm, trivsam och lantlig arbetsplats
Härliga kollegor
En trevlig assistansanordnare
Introduktion och utbildning efter behov
Ansökan
Skicka CV, personligt brev, referenser och löneanspråk.
Ange ref.nr: 190-2025.
Utdrag ur belastningsregistret visas vid anställning.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-01-10
E-post: jobbansokan@mejdej.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "190-2025". Arbetsgivare Mejdej-Kooperativet
283 44 OSBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
MejDej-kooperativet Jobbnummer
9640490