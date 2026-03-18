Är du vår nya stjärna i verkstaden? Hjo Bilteknik söker bilmekaniker!
Vill du jobba i en modern verkstad där gemenskap och service står i centrum? Vi på Hjo Bilteknik växer och letar nu efter en skicklig mekaniker som vill bli en del av vårt härliga gäng.
Om rollen
Som mekaniker hos oss får du ett varierat arbete med allt från service och felsökning till avancerade reparationer på de flesta bilmärken. Vi jobbar med modern utrustning och strävar alltid efter att ge kunden den bästa upplevelsen i stan.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
Planerad service och underhåll.
Felsökning (mekanisk och via diagnosverktyg).
Reparationer av bromsar, motorer, hjulupphängning m.m.
Kundkontakt och rådgivning kring utförda arbeten.
Vem är du?
Vi söker dig som är en lagspelare med ett genuint intresse för bilar och teknik. Du är noggrann, tar ansvar för ditt arbete och trivs med att hitta lösningar på kluriga problem.Publiceringsdatum2026-03-18Kvalifikationer
Utbildning inom fordonsprogrammet eller motsvarande arbetslivserfarenhet.
Erfarenhet av felsökning och diagnosverktyg.
B-körkort är ett krav.
Behärskar svenska i tal och skrift.
Vad erbjuder vi?
Hos oss i Hjo får du en trygg arbetsplats med korta beslutsvägar och en familjär stämning. Vi satsar på kompetensutveckling och ser till att du har de verktyg du behöver för att göra ett toppjobb.
Låter det som något för dig?
Skicka din ansökan (CV och ett kort personligt brev) till kundservice@hjobilteknik.se
eller kom förbi verkstaden på en kaffe så pratar vi mer! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-17
E-post: kundservice@hjobilteknik.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Jobbansökan". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hjo Bilteknik AB
(org.nr 559028-2405)
Gesällvägen 2
)
544 50 HJO
För detta jobb krävs körkort.
