Är du vår nya stjärna i Staffanstorp och Svedala?
Dahls Optik söker en erfaren optikerassistent - 75%
Älskar du mötet med kunden, har ett öga för stil och vill arbeta i en miljö där kvalitet och personlig service alltid kommer först? Då kan det vara dig vi letar efter!Publiceringsdatum2026-04-09Om företaget
Dahls Optik är den lokala optikern som förenar gedigen kunskap med ett handplockat sortiment av bågar. Vi är stolta över att vara en fristående aktör inom KLARSYNT där vi får ta oss tid för varje kund och bygga långsiktiga relationer. Nu söker vi en trygg kollega som vill vara med i förändringen och utvecklingen framöver och förstärka vårt team i butikerna i Staffanstorp och Svedala.
Din roll
Som optikerassistent hos oss är du ansiktet utåt. Dina arbetsuppgifter inkluderar:
Kundbemötande: Hjälpa kunder att hitta rätt bågar och glas baserat på stil och behov.
Förundersökningar: Utföra inledande mätningar inför synundersökningar.
Verkstad & Justeringar: Enklare reparationer, montering av glas, inpassning och justering av glasögon.
Butiksdrift: Hantering av beställningar, tidsbokning och att se till att butiken alltid är inspirerande och inbjudande.
Vem är du?
För att trivas hos oss ser vi att du är social, noggrann och har ett genuint intresse för mode och teknik. Du vill ge alla du möter att minnesvärt ögonblick varje gång de nämner besöket i butikerna.
Krav: Du har dokumenterad erfarenhet som optikerassistent. Du är trygg i rollen och kan snabbt sätta dig in i våra rutiner.
Du är flexibel och trivs med att jobba i både Staffanstorp och Svedala.
Du har en hög servicenivå och trivs med att ge det lilla extra i varje kundmöte.
Du vill vara med i utvecklingsarbetet av butikerna framåt.
Detaljer om tjänsten
Omfattning: 75% tjänstgöringsgrad.
Start: September (enligt överenskommelse).
Placering: Staffanstorp och Svedala.Så ansöker du
Låter detta som din nästa utmaning? Vi samarbetar med Optoteam i denna rekrytering så all kontakt sker via Erik Sjöberg.
Skicka din ansökan (CV och personligt brev) till: erik@optoteam.nu
Urval sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-09
E-post: erik@optoteam.nu
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Dahls Optik".
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Optoteam AB
(org.nr 559200-4807)
Storgatan (visa karta
)
245 31 STAFFANSTORP
Dahls Optik Svedala & Staffanstorp
Ansvarig rekrytering
Erik Sjöberg Erik@optoteam.nu 0704645120
9843713