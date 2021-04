Är du vår nya stjärna? - Power Of Nature AB - Säljarjobb i Torsås

Prenumerera på nya jobb hos Power Of Nature AB

Power Of Nature AB / Säljarjobb / Torsås2021-04-05Power of Nature expanderar och söker nu nya säljare över hela landet!Vi söker dig som är:Social, utåtriktadMålmedvetenTävlingsinriktadAnsvarsfull.Din anställning börjar med en tvådagars utbildning på vårat kontor i Oskarshamn där vi självklart står för mat och logi. Du får träffa dina blivande kollegor samt se och lära dig om vår produkt Roboclean som är världsledande inom sin teknik! Vi utbildar dig sedan kontinuerligt under din anställning för att du som säljare ska känna att du är under ständig utveckling.Hur går arbetet till?Du ansvarar själv över ditt schema och hur mycket du vill arbetaDu utgår från din egen kommun eller det område du själv vill arbeta iDu arbetar på förbokade kundbesök där du är väntad och välkommenVill du bli en del av ett växande företag där du snabbt kan klättra i karriärstegen?Sök till oss idag!#jobbjustnu2021-04-05Sista dag att ansöka är 2021-04-19Power Of Nature ABÅnghammargatan 437379 FÅGELMARA5671719