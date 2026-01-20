Är du vår nya sjuksköterska på Doktor.se Gällivare Hälsocentral?
Doktorse Nordic AB / Sjuksköterskejobb / Gällivare Visa alla sjuksköterskejobb i Gällivare
2026-01-20
, Jokkmokk
, Kiruna
, Pajala
, Överkalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Doktorse Nordic AB i Gällivare
, Kiruna
, Kalix
, Luleå
, Piteå
eller i hela Sverige
Välkommen till Doktor.se Gällivare hälsocentral!
Letar du efter ett fantastiskt gäng kollegor? Här arbetar 30 kompetenta och engagerade medarbetare inom olika yrkeskategorier. Med våra olika kompetenser och erfarenheter kompletterar vi varandra och tillsammans arbetar vi för att på bästa sätt möta våra patienters behov. Du kommer att välkomnas av en härlig personalgrupp med stor gemenskap. Vi har i dagsläget drygt 8500 listade patienter i olika åldrar.
Till Doktor.se Gällivare Hälsocentral söker vi nu en sjuksköterska som är intresserad av att vara med och utveckla primärvården och uppskattar att arbeta i en föränderlig miljö där du får chans att påverka samt bidra med initiativ och nytänkande.
Om rollen
Som sjuksköterska på Doktor.se Gällivare Hälsocentral arbetar du patientbaserat och evidensbaserat samt är professionell i ditt bemötande och värnar om att sätta patienten först. Du kommer även att få möjlighet att vara med och utveckla primärvården genom att arbeta med digifysiska processer.
Exempel på arbetsuppgifter är:
Rådgivning via telefon och digitala chattar
Sedvanligt mottagningsarbete, planerade och akuta besök
Vaccinering
Bemanning av våra filialer
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och det är meriterande med tidigare erfarenhet inom primärvård eller diabetes, men vi välkomnar även dig som är nyexaminerad. Vi söker dig som tar initiativ i arbetet och är trygg med att fatta egna beslut. Du är noggrann, har en god problemlösande förmåga och kan på ett effektivt sätt prioritera bland dina arbetsuppgifter.
I arbetet möter du många patienter och därför är det viktigt att du är tillmötesgående, lyhörd och har en vilja att hjälpa andra.
Du kan formulera dig väl i tal och skrift
Vi ser gärna att du har ett intresse för digitalisering och verksamhetsutveckling
Vi erbjuder dig
Hos oss får du en arbetsplats att utvecklas på. Vi arbetar aktivt med att förbättra våra arbetssätt för att kunna möta både medarbetares och patienters behov. Tillsammans skapar vi härlig teamkänsla, fin gemenskap och stark kultur!
Vi erbjuder dig också:
Kollektivavtal
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag
Möjligheten att kombinera fysiskt arbete på vårdcentralen med att arbeta digitalt hemifrån
Mer praktiska detaljer
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med inledande provanställning på 6 månader
Önskad start är så snart som möjligt, men självklart tar vi hänsyn till din uppsägningstid och önskemål
Placering: Gällivare Hälsocentral, Källgatan 14
Kan det vara dig vi söker?
Kul, då ser vi fram emot din ansökan! Vi jobbar med löpande urval, så vänta inte med din ansökan utan skicka gärna in den redan idag - allt du behöver göra är att bifoga ditt CV och svara på några urvalsfrågor. Har du några frågor och funderingar, tveka inte att höra av dig enhetschef Martina Haapasaari, martina.haapasaari@doktor.se
, 073-851 15 78. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Doktorse Nordic AB
(org.nr 559058-0089), http://doktor.se Arbetsplats
Doktor.se Kontakt
Ida Bergman ida.bergman@doktor.se 0765502050 Jobbnummer
9694292