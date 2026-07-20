Är du vår nya sjuksköterska på barnmottagningen i Lidköping?
Västra Götalandsregionen / Sjuksköterskejobb / Lidköping Visa alla sjuksköterskejobb i Lidköping
2026-07-20
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Skaraborgs Sjukhus – där engagemang, omtanke och kompetens möts.
Med över 4 000 medarbetare inom ett trettiotal specialistområden arbetar vi tillsammans för att bedriva trauma- och specialistsjukvård i framkant. Vår verksamhet finns i hela Skaraborg – och vi gör skillnad för våra invånare varje dag.
Hos oss möter du kollegor som stöttar varandra i en miljö där det finns utrymme att utvecklas och ta ansvar. Bli en del av vårt team och bidra tillsammans med oss.
Läs mer på http://www.vgregion.se/skasPubliceringsdatum2026-07-20Beskrivning
Barn- och ungdomsmedicin ingår i verksamhetsområde Barn- och Kvinnosjukvård och ansvarar för akut och planerad, öppen och sluten vård. Vårt upptagningsområde innefattar cirka 61 000 barn och ungdomar i åldern 0-18 år inom Skaraborg. Barn- och ungdomsmedicin har ca 200 anställda inom flera yrkeskategorier, bland annat barnsjuksköterskor, barnläkare och barnsköterskor/undersköterskor. Verksamheten bedrivs vid två mottagningar, två dagsjukvårdsavdelningar samt en avdelning för sluten vård.
Barnmottagning
På Barnmottagningen bedrivs specialiserad planerad och akut öppenvårdsverksamhet för barn och ungdomar upp till 18 år som inte är i behov av vård dygnet runt. Vi är bemannade dagtid måndag till fredag. I vår verksamhet i Lidköping ingår telefonrådgivning. Sjuksköterskorna har egna mottagningar inom neurologi, urologi och nefrologi, mag-tarm, diabetes, allergi och obesitas.
Här jobbar vi i ett härligt gäng med nära samarbete inom alla professioner. Vi har också nära samarbete med våra vårdgrannar. Vi inom Barn och ungdomsmedicin är en klinik och samarbetar tätt. Vi jobbar hela tiden med fokus på att ge patienter och närstående mycket bra vård och en bra upplevelse av deras vård hos oss. Dina arbetsuppgifter
Som barnsjuksköterska/sjuksköterska arbetar du främst i den direkta vården runt patienten och är en naturlig kontakt för såväl anhöriga som föräldrar. Du får möjlighet att arbeta i ett brett perspektiv inom barnsjukvård där du utvecklar din kompetens och samtidigt har möjlighet att ställas inför nya utmaningar utifrån enheternas inriktningar och bredd.
Vi har nu behov av att förstärka vår mottagning med sjuksköterska i Lidköping. Helgtjänstgöring var 6:e helg i Skövde ingår.Kvalifikationer
Vi söker Dig som är utbildad barnsjuksköterska, eller sjuksköterska. Erfarenhet inom barnmedicin är meriterande för tjänsten. Funktionsutbildning och/eller erfarenhet inom astma/allergi, obesitas, diabetes, uroterapi, kardiologi, neonatologi, gastro, onkologi och neurologi är meriterande.
Du har:
god förmåga att samarbeta med såväl kollegor, patienter och anhöriga. förmåga att arbeta flexibelt utifrån våra olika patientgrupper och kan hantera uppkomna situationer. ett genuint intresse för barnsjukvård och vill arbeta för verksamhetens, gruppens och din personliga utveckling. god förmåga att ta egna initiativ och arbeta självständigt.
Att arbeta med barn kräver kreativitet och tålamod för att skapa ett förtroende hos patienten och
dennes vårdnadshavare. Bemötandet är avgörande i alla situationer. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet utifrån ett barnperspektiv.Övrig information
Du får en bredvidgång anpassad efter din erfarenhet, kompetens och ett stimulerande och utvecklande arbete.
Vi värnar om allas trygghet och begär utdrag ur belastningsregistret på dem som erbjuds anställning hos oss.
Intervjuer sker löpande.
Vill Du vara med och utveckla vår verksamhet? Välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
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541 85 SKÖVDE Arbetsplats
Skaraborgs Sjukhus, * Verksamhetsområde 1, Barnmedicin Öppenvård Kontakt
Lena Axelsson 0500-432222 Jobbnummer
10007068