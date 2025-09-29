Är du vår nya sjuksköterska inom LSS?
2025-09-29
Är du sjuksköterska som gillar att jobba mot kommunens LSS-verksamhet? Du kanske också har erfarenhet av kommunal primärvård, är trygg i din roll som sjuksköterska och gillar att arbeta självständigt men också i team? I så fall är du den vi söker!
Vad kan vi erbjuda dig?
En av våra sjuksköterskor som arbetar mot kommunens LSS-verksamhet går nu vidare på nya uppdrag och vi söker en sjuksköterska som kan ta över platsen.
Du kommer arbeta tillsammans med 3 andra sjuksköterskor som liksom du är riktade mot personlig assistans och gruppbostäder.
Tjänsten innebär arbete dagtid med var 6:e helg.
Vilka är vi?
Sjuksköterskeenheten är en stor organisation och du arbetar tillsammans med erfarna allmänsjuksköterskor, distriktssköterskor och specialistutbildade sjuksköterskor inom psykiatri, demens och vård av äldre. Som arbetsgivare vill vi ge dig möjlighet att växa och utvecklas i din yrkesprofession både genom kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte mellan professioner.
Vi har flera enheter och är fördelade över hela Falköpings kommun. Vi har ett gott samarbete mellan hemsjukvårdsdistrikt, korttidsenheter och våra särskilda boenden. Samverkan är viktigt och vi arbetar i team kring våra patienter med till exempel palliativa teamet. Målet med vår verksamhet är att vårda patienten på rätt ställe utifrån behov och önskemål. Utifrån det vårdar vi patienter på en avancerad nivå, både i det egna hemmet och på särskilda boenden vilket ger dig som sjuksköterska en stor bredd i ditt uppdrag.
Som sjuksköterska i den kommunala primärvården i Falköpings kommun möter du människor i alla skeden i livet - kom och bli en del av vår verksamhet!
Vad söker vi hos dig?
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska/specialistsjuksköterska, som gillar att jobba mot LSS-verksamheterna, gärna med erfarenhet av att arbeta inom kommunal primärvård. Du är nyfiken på nya utmaningar, flexibel i ditt arbetssätt och kan arbeta både ensam och i team. Du har en god samarbetsförmåga och bidrar aktivt till en god arbetsmiljö.
Du har goda datakunskaper och kan uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift. Vi använder oss av journalsystemet Viva och signeringssystemet Appva. Vi arbetar aktivt med att utveckla och förbättra våra digitala arbetsverktyg för att hänga med i utvecklingen.
Upplysningar
Vi kommer arbeta med löpande urval vilket innebär att intervjuer kommer genomföras under ansökningstiden.
Falköpings kommun
Du hittar oss mellan Sveriges två största sjöar, vid foten av unika platåberg och böljande kultur- och jordbrukslandskap. Här lever vi härligt småstadsliv med storstadens utbud bara en timme bort med tåg. Ja, vi har det bästa av två världar i en tid då de flesta av oss söker balans.
Falköpings kommun eftersträvar att vara en inkluderande arbetsgivare och värdesätter de kvalitéer som mångfald tillför våra verksamheter för att skapa en hållbar utveckling. Vår gemensamma värdegrund utgår ifrån att vi som medarbetare är till för Falköpingsborna. Vi erbjuder meningsfulla och viktiga arbeten, goda utvecklingsmöjligheter och ett gott arbetsklimat med engagerade kollegor.
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar hos oss? Gå in på https://www.livetiskaraborg.se/och
Publiceringsdatum2025-09-29
För att hantera ansökningar använder vi Varbi. Du söker jobbet genom länken i annonsen. Om du av något skäl inte kan söka via Varbi (t.ex. skyddad identitet), vänligen ta kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/298". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Falköpings Kommun
(org.nr 212000-1744) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Socialförvaltningen Kontakt
Malin Johansson 0515-886331 Jobbnummer
9529990