Är du vår nya Sjuksköterska/Distriktssköterska?
Kungälvs kommun, Trygghet och Stöd / Sjuksköterskejobb / Kungälv
2025-12-10
Kungälvs kommun söker dig som vill göra skillnad! Vi behöver professionell och motiverad personal för att leverera välfärdstjänster med hög kvalitet. Här går engagemang och professionell service hand i hand samtidigt som du är med och påverkar människors vardag och samhället i stort. En bra arbetsplatskultur och stöd för din personliga utveckling är viktigt för oss. Din insats räknas!
Vi välkomnar dig som vår nya sjuksköterska/distriktssköterska i Kungälvs kommun.
Är du intresse av att påverka, göra skillnad, trivs med eget ansvar och fatta egna beslut så tveka inte att söka en tjänst hos oss. Tillsammans besitter vi en bred kompetens där patienten är i fokus. Vi hoppas att du vill vara en del av vårt team, där din kompetens och dina erfarenheter kan komma väl till pass. Du ska vara trygg i din yrkesroll som sjuksköterska, vara flexibel och ha ett strukturerat arbetssätt.
Vårt huvudkontor är beläget i Stadshuset, Ytterbyvägen i centrala Kungälv med goda kommunikationsmöjligheter att ta sig till och från arbetet.Dina arbetsuppgifter
I rollen som sjuksköterska/distriktssköterska kommer du möta personer i alla åldrar med olika vårdbehov, där din uppgift blir att få patienten att känna sig trygg genom god vård. Ni tar tillvara det friska, samt tillgodoser omvårdnadsbehoven inom ditt ansvarsområde. Du arbetar självständigt men ingår samtidigt i ett team med olika professioner runt patienten, där alla är en viktig del i helheten.
Vi erbjuder en individuell introduktion och arbetar för en trygg arbetsmiljö, där arbetsglädje och flexibilitet är i fokus.
Vi arbetar på schema med tjänstgöring var 5:e helg.Kvalifikationer
Du är legitimerad sjuksköterska. Meriterande med specialistutbildning som distriktssköterska/vård av äldre/psykiatrisjuksköterska eller annan relevant specialistutbildning.
Erfarenhet av Kommunal hälso- och sjukvård ses som meriterande.
Du är nyfiken och tar ansvar för ditt arbete.
Du är trygg i din arbetsroll och bidrar till ett positivt och trevligt arbetsklimat.
Du har lätt för att arbeta självständigt samt god samarbetsförmåga med övriga i teamet.
Du har körkort klass B.
Välkommen med din ansökan!Övrig information
- Ansökan tas endast emot digitalt via kungalv.varbi.com
- Betyg/intyg lämnas på begäran eller vid en eventuell intervju.
- Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten ej behöver tas i anspråk av befintlig personal på grund av övertalighet eller annan orsak.
- Urvalsprocessen sker löpande under ansökningstiden.
- Vi använder oss av digitala verktyg och i arbetet kan du komma att behöva använda dig av e-legitimation.
- Innan eventuell anställning kräver vi att giltigt identitetskort där medborgarskap framgår samt giltigt arbetstillstånd uppvisas.
- Provanställning kan komma tillämpas enligt kollektivavtal.
- Inom de verksamheter där arbete med barn förekommer kräver arbetsgivaren in utdrag ur belastningsregistret innan tillsättning av tjänsten.
- Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta rekryteringsansvarig för hantering av din ansökan.
- Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
- Kungälvs kommun har upphandlade avtal.
- Testning kan förekomma i rekryteringsprocessen. Ersättning
